Québec donne 18 mois et 50 millions aux villes pour qu’elles se préparent aux catastrophes

Les municipalités québécoises auront 18 mois pour se doter d’un plan de sécurité civile en cas de sinistre et Québec s’engage à les aider financièrement à mieux se préparer aux catastrophes. Le plan d’action présenté jeudi matin par le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, près d’un an après les inondations qui ont touché plusieurs régions du Québec au printemps 2017, sera assorti d’un financement immédiat de près de 50 millions de dollars.

Dans le cadre de ce plan, 20 millions serviront à aider les villes dans l’élaboration de leur plan de sécurité civile et 20,5 millions seront consacrés à l’actualisation de la cartographie des zones inondables. Un montant de 6,9 millions financera la réalisation d’études sur les crues et l’élaboration de scénarios et analyses climatiques par l’organisme Ouranos.

Le gouvernement entend aussi offrir aux municipalités qui le souhaitent de leur confier, en totalité ou partiellement, la gestion du Programme général d’aide financière lors de sinistres.

Rappelons que les inondations du printemps 2017 ont touché des citoyens de 291 municipalités. Québec a reçu 6090 réclamations. À ce jour, 135 millions de dollars ont été versés aux sinistrés, a soutenu le ministre Coiteux jeudi, précisant que 80 % des personnes touchées avaient reçu entre 75 et 90 % l’aide financière requise pour effectuer leurs travaux.

D’autres détails suivront.