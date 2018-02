La ministre Stéphanie Vallée quittera la vie politique

La ministre libérale de la Justice, Stéphanie Vallée, a annoncé mercredi matin son retrait de la vie politique.



La députée de Gatineau ne sollicitera pas de nouveau mandat en vue de l’élection d’octobre 2018.

« J’ai envie de me réapproprier ma vie personnelle et ma vie familiale », a déclaré la ministre, se disant « sereine » malgré la difficulté du mandat qu’elle a mené.

Membre du Barreau depuis 1995 et médiatrice familiale accréditée, Stéphanie Vallée a été négociatrice fédérale en chef au ministère des Affaires indiennes et associée pendant 12 ans dans un cabinet d’avocats. Élue pour la première fois en 2007, la députée libérale de Gatineau a été adjointe parlementaire du premier ministre Jean Charest entre 2009 et 2012. Elle a fait son entrée au Conseil des ministres en avril 2014. À titre de ministre de la Justice, elle a piloté le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État.

Hors des murs du parlement, l’avocate âgée de 46 ans a fait parler d’elle pour sa relation avec Roch Cholette, l’animateur de la station de radio de Cogeco en Outaouais. Elle a aussi refusé de se considérer comme une féministe en 2016. « L’objectif, ce n’est pas d’être supérieure, c’est d’être égalitaire, peu importe notre sexe, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre race, notre religion », avait-elle affirmé à l’époque.

La circonscription de Gatineau est une forteresse libérale depuis 1962. Stéphanie Vallée y a récolté des majorités allant de 6392 voix en 2007 à 16 355 voix en 2014.



