Le caucus du Bloc québécois éclate

Le Bloc québécois vient d’imploser : au terme d’une rencontre de moins d’une heure, les sept députés bloquistes qui critiquaient le leadership de la chef Martine Ouellet ont claqué la porte du parti mercredi. Ils poursuivront leur mandat à titre de députés indépendants.

Les sept députés ont indiqué avoir pris cette décision « le cœur meurtri ».

Le député Louis Plamondon, qui siège au Bloc québécois depuis ses débuts, avait la voix brisée par l’émotion en annonçant la nouvelle. « Je quitte la chef, mais je ne quitte pas le Bloc », a-t-il affirmé aux journalistes, en martelant qu’il continuerait de défendre la plateforme bloquiste et les intérêts du Québec, tout comme ses collègues.

« Nous pensons que ce message devrait être un message pour la chef [qui servira à la] faire réfléchir à son statut de chef », a indiqué en point de presse le doyen bloquiste.

Je n’ai jamais vu un parti où le chef perd le contrôle de son caucus. Il se passe toujours la même chose : le chef part.

« La nouvelle orientation, préconisée par la chef du Bloc québécois, subordonne les intérêts du Québec à la promotion de l’indépendance. Or, nous sommes justement indépendantistes parce que nous sommes convaincus que c’est dans l’intérêt du Québec ! » a-t-il affirmé devant les journalistes.

« Les divergences avec la chef sont trop grandes », a déploré M. Plamondon. « C’est dur. On a tout essayé depuis un an », s’attristait pour sa part son collègue Luc Thériault.

Les députés démissionnaires arguent qu’ils ne parvenaient plus à faire leur travail, car il y avait confrontation hebdomadaire avec la chef. « C’est la soumission ou “le cause toujours mon lapin” », a relaté Gabriel Ste-Marie — qui a quitté son poste de leader parlementaire dimanche soir en critiquant un manque de confiance envers sa chef et qui a du coup lancé cette dernière crise intestine. Les sept dissidents disent qu’ils apprenaient les positions de leur parti en lisant le journal ou se faisaient imposer ces positions.

Louis Plamondon, Rhéal Fortin, Monique Pauzé, Luc Thériault, Gabriel Ste-Marie et Simon Marcil siégeront donc en tant que groupe parlementaire indépendant.

Mario Beaulieu, Marilène Gill et Xavier Barsalou-Duval restent au sein du caucus bloquiste.

La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, s’est dite « vraiment déçue » de ce départ de masse. « Je suis vraiment déçue parce qu’on a une responsabilité au-delà de nos individus, on a une responsabilité envers le Bloc québécois, on a une responsabilité envers les 20 000 membres du Bloc québécois et on a une responsabilité aussi envers l’indépendance du Québec. »

Mme Ouellet a soutenu que « la porte est ouverte et restera toujours ouverte », et qu’elle était donc prête à reprendre le dialogue avec les sept dissidents. Mais pour ce faire, a-t-elle averti, « il faut que la volonté soit partagée ». Elle a laissé entendre à plusieurs reprises que ce sont les sept qui ne s’étaient pas montrés ouverts à discuter avec elle.

La chef bloquiste a concédé que sa personnalité expliquait peut-être une partie des problèmes. « Je suis une personne assez orientée “tâche”. Je suis ingénieure de formation. J’ai développé un peu plus l’aspect “personne”. Mais c’est sûr qu’en arrivant au Bloc québécois, il y avait beaucoup de défis, beaucoup de travail à faire, j’étais très enthousiaste quant à tout ce travail à réaliser et peut-être que ma petite tendance naturelle de revenir à l’orientation “tâche” a pris un peu plus de place. Donc, j’ai fait preuve d’ouverture en disant que j’allais faire des efforts pour ramener le côté plus orienté “personne”. »

Mais selon elle, le problème est beaucoup plus profond et précède son arrivée à la tête du Bloc québécois l’an dernier. « Vous pouvez le regarder et revenir sur les personnalités. Moi, comme chef. Moi, je constate que ce débat-là est récurrent. Au Bloc québécois, Mario [Beaulieu] a vécu la même chose lorsqu’il est arrivé en 2014. C’est même récurrent dans le mouvement souverainiste et indépendantiste depuis plusieurs années. »

Ce problème porte sur le rôle que devrait jouer le Bloc québécois : seulement défendre les intérêts du Québec ou faire la promotion de l’indépendance ?

Martine Ouellet choisit résolument la seconde option, ce qui, pense-t-elle, lui est reproché. « Il y a aussi la préparation de l’indépendance. Pour moi, c’est essentiel, c’était au cœur de ma course à la chefferie », a-t-elle dit, se gardant bien de rappeler qu’elle a été élue par acclamation l’an dernier et que ce débat n’a donc jamais été tranché par les militants.