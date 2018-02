La CAQ choisit la mairesse comme candidate dans Pointe-aux-Trembles

Levant l’étendard de la Coalition avenir Québec, la mairesse Chantal Rouleau s’est lancée à l’assaut de la circonscription de Pointe-aux-Trembles alors que les péquistes Jean-Martin Aussant et Maxime Laporte se disputent l’investiture dans ce fief du Parti québécois.

D’ailleurs, M. Aussant et M. Laporte batailleront ferme afin d’obtenir l’appui des militants péquistes dans cette circonscription de l’est de Montréal. Chacun des deux a dit s’inscrire dans la continuité de l’action publique de la députée sortante, Nicole Léger, qui a été réélue avec plus de 5000 voix de majorité lors des élections générales de 2014. « Les gens sont très, très proches de Nicole, on le sait tous. J’entends bien continuer cette proximité avec les gens du coin », a insisté M. Aussant après avoir officialisé sa candidature à l’investiture du PQ, mardi midi.

L’ex-chef d’Option nationale a justifié sa décision d’afficher ses couleurs dans Pointe-aux-Trembles plus d’un mois après l’annonce du retrait de la vie politique de Nicole Léger au terme de la 41e législature « par respect », premièrement pour Nicole Léger, « qui a passé des années ici à développer le terrain et à travailler très fort », deuxièmement pour l’exécutif local du PQ. M. Aussant tenait, a-t-il soutenu, à les sonder sur son intention de succéder à Nicole Léger — ce qu’il a fait.

La première flèche à l’endroit du président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), Maxime Laporte, était lancée. Rappelons que M. Laporte avait donné le coup d’envoi à sa campagne, sans crier gare, le 22 janvier dernier.

Même s’ils semblaient, l’un autant que l’autre, importunés par la décision de leur adversaire de vouloir en découdre, M. Aussant et M. Laporte ont tour à tour vanté les mérites d’une investiture au PQ.

« Cette investiture démocratique là est tout à fait saine pour un parti démocratique comme le Parti québécois », a affirmé M. Aussant lors d’un point de presse dans le centre communautaire Mainbourg. Puis, il a ajouté : « Si des gens trouvent que c’est premier arrivé, premier servi, il manque peut-être un petit fondement démocratique à leur réflexion. »

L’équipe de campagne de M. Laporte a aussitôt convoqué la presse afin de faire le point sur l’« implication » de l’avocat de 30 ans dans la course à l’investiture du PQ. Moins de deux heures plus tard, M. Laporte a réitéré — « avec enthousiasme », a-t-il précisé à la presse — sa volonté de succéder à Nicole Léger. « Le Parti québécois, c’est un grand parti. Dans ce grand parti, tout le monde à sa place. Du choc des idées naît la lumière, une lumière qui assurément va servir à éclairer tout ce que nous proposent la CAQ et le Parti libéral », a-t-il affirmé, après avoir précisé bénéficier de l’appui de dizaines de personnes, incluant l’ex-premier ministre Bernard Landry. « Vous savez quoi ? Je compte bien l’emporter. »

La mairesse Rouleau affiche ses couleurs

Pendant ce « choc des idées » au PQ, la CAQ a dévoilé l’identité de sa candidate dans « PAT » : la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau.

Quatre mois après avoir été réélue à la tête de l’arrondissement de l’est de Montréal, Mme Rouleau fait de nouveau campagne. Elle tentera de se faire élire à l’Assemblée nationale sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) le 1er octobre prochain. D’ici là, elle demeurera mairesse.

« Je souhaite poursuivre mon travail pour les citoyens de l’Est […] mais avec de meilleurs outils », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Elle qualifie son choix de solliciter un nouveau mandat électif de « très cohérent » puisqu’elle pourrait, selon elle, « faire plus et mieux pour [ses] concitoyens » au sein du Conseil des ministres.

Le chef de la CAQ, François Legault, s’est dit « honoré » de compter sur une candidate d’une grande « envergure », qui plus est une ex-membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, dans son équipe de candidats. « Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure candidate pour nous assurer que Montréal soit bien représentée dans le futur gouvernement de la CAQ », a-t-il déclaré.

La CAQ fonde beaucoup d’espoir sur une percée électorale sur l’île de Montréal à partir de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. « La candidature de Chantal Rouleau envoie un message fort et clair aux Montréalais : la CAQ est sérieuse. Montréal peut et doit faire partie du changement le 1er octobre prochain », a poursuivi M. Legault, misant sur le programme économique de sa formation politique afin de faire des gains dans la métropole québécoise.

Montréal doit « jouer mieux son rôle de locomotive économique », a soutenu l’auteur de Cap sur un Québec gagnant : le projet Saint-Laurent. Dans cet ouvrage, le chef caquiste propose « de créer une grande zone d’innovation, possiblement dans l’est de Montréal ».

Chantal Rouleau a été réélue à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles le 1er novembre dernier avec 57 % des voix. La candidate d’Équipe Denis Coderre s’est toutefois retrouvée sur les banquettes de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Montréal, dépouillée de son titre de responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau au comité exécutif.

Durant sa réflexion, Mme Rouleau a sollicité et obtenu un avis du conseiller à l’éthique et à la déontologie de la Ville de Montréal. « Le meilleur scénario, c’est que je demeure mairesse », a-t-elle conclu.

« Pour éviter toute ambiguïté ou tout confit qu’on pourrait pressentir », Chantal Rouleau s’est engagée à verser son salaire à un organisme de charité dès le déclenchement officiel de la campagne électorale. Si elle est élue le 1er octobre prochain, elle démissionnera tout en renonçant à toute indemnité de départ de la part de la Ville. Si elle est battue le 1er octobre prochain, elle poursuivra son mandat à la mairie d’arrondissement comme si de rien n’était.