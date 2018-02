Chantal Rouleau sera la candidate de la CAQ dans Pointe-aux-Trembles

À lire aussi: Jean-Martin Aussant reprend du service au Parti québécois

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, portera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles aux prochaines élections générales.Elle en a fait l’annonce mardi avant-midi dans la circonscription de l’est de Montréal, qui est actuellement représentée à l’Assemblée nationale par la péquiste Nicole Léger.En novembre dernier, Mme Rouleau a été réélue, sous la bannière d’Équipe Denis Coderre, à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles avec 57 % des voix. Elle est vice-présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal.Le chef de la CAQ, François Legault, s’est dit « honoré » de maintenant compter sur Mme Rouleau, une ex-membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, dans son équipe. « Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure candidate pour nous assurer que Montréal soit bien représentée dans le futur gouvernement de la CAQ », a-t-il déclaré en conférence de presse mardi. « La candidature de Chantal Rouleau envoie un message fort et clair aux Montréalais : la CAQ est sérieuse. Montréal peut et doit faire partie du changement le 1er octobre prochain. »« Le Québec souffre aujourd’hui. Je veux faire partie de la solution pour qu’il retrouve sa confiance dans son plein potentiel avec l’équipe de François Legault », a pour sa part affirmé Mme Rouleau à la presse.Cette nouvelle candidature pourrait bien corser la course dans Pointe-aux-Trembles, la circonscription étant aussi dans la ligne de mire de Jean-Martin Aussant, qui a rejoint le Parti québécois il y a moins d’une semaine.D’autres détails suivront.