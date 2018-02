Gabriel Nadeau-Dubois respecte la décision de Jean-Martin Aussant

Gabriel Nadeau-Dubois ne cache pas que Québec solidaire a eu des discussions avec Jean-Martin Aussant afin que celui-ci soit candidat pour ce parti aux prochaines élections générales. Le co-porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin dit toutefois respecter la décision de M. Aussant de revenir au Parti québécois. M. Nadeau-Dubois n’est pas surpris, expliquant que le PQ est « la famille politique naturelle » de Jean-Martin Aussant, « son port d’attache » avant de fonder Option nationale il y a quelques années. Gabriel Nadeau-Dubois dit conserver « son respect et son affection » pour Jean-Martin Aussant. M. Nadeau-Dubois et Jean-Martin Aussant avaient effectué ensemble une tournée de consultation sur l’avenir du Québec à l’automne 2016, après avoir créé le mouvement « Faut qu’on se parle ».