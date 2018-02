Entente critiquée avec Québec: la Fédération des médecins spécialistes s’en prend aux journalistes

« Fake news », journalistes qui « inventent au passage », « dénigrement général » : la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a envoyé jeudi un bulletin spécial pour faire le point sur une nouvelle semaine « difficile » pour ses membres.

« Vous n’avez pas à rougir d’avoir offert un tel compromis à l’État québécois », a écrit la présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, dans un bulletin de cinq pages obtenu par Le Devoir.

« Les fake news deviennent la vérité de ceux qui nous accusent de nous être fait greffer un portefeuille à la place du coeur », écrit-elle encore, dans une des quelque 10 références aux médias et aux journalistes. « Nous les lisons, nous les entendons, nous les regardons et, comme vous, nous y notons des faussetés, des exagérations, de la désinformation, des projections et des spéculations », ajoute-t-elle, en rappelant que la FMSQ ne fera aucun commentaire public « tant et aussi longtemps que l’entente ne sera pas signée ». Jusqu’ici, la Fédération a refusé toutes les demandes d’entrevue du Devoir.

L’entente qu’elle a signée avec le gouvernement Couillard n’est toujours pas connue des quelque 12 000 médecins spécialistes que compte le Québec. Seule une entente de principe a été entérinée, à 99 %, par les 130 membres de l’Assemblée des délégués de la FMSQ. Ses grandes lignes ont été dévoilées aux médias vendredi dernier.

« Zéro » augmentation

Le bulletin de la FMSQ comporte aussi une section « Questions-réponses » visant à expliquer les tenants et aboutissants de l’entente. La FMSQ y affirme que ses membres ont eu « zéro » augmentation de rémunération, avant d’ajouter qu’il est néanmoins « vrai » que l’entente de principe qu’elle a conclue avec le gouvernement prévoit une augmentation de rémunération. « Mais il s’agit là de sommes dues depuis l’entente de 2007 ! » précise la FMSQ.

Vendredi dernier, Québec a annoncé qu'il consacrait 2 milliards de dollars aux augmentations de rémunération des médecins spécialistes. Ils obtiennent des hausses de 11,2 % sur huit ans, ce qui équivaut à une dépense récurrente de 511 millions, étalée sur huit ans. Québec octroie aussi un montant non récurrent de 1,5 milliard aux médecins spécialistes.

Comme la FMSQ, le gouvernement affirme que ce montant est « dû » aux médecins en raison de l’étalement répété d’une première entente, intervenue en 2007 entre Gaétan Barrette et Philippe Couillard, respectivement président de la FMSQ et ministre de la Santé à l’époque.

Le ministre Barrette a reconnu la semaine dernière que cet accord a été conclu sur la base de prévisions erronées, qui surestimaient la rémunération des médecins hors Québec pour les années à venir.

Les docteurs Khadir et Viens attaqués

Outre les médias, la FMSQ cible le député solidaire (et microbiologiste-infectiologue) Amir Khadir et le médecin Hugo Viens, auteur d’une lettre ouverte dans les médias. « Le député Khadir s’en donne à coeur joie : “Les gens qui dirigent la Fédération, c’est une petite clique, un establishment qui contrôle le pouvoir médical, et ils sont complètement déconnectés de la plupart d’entre nous.” Et moi, j’affirme que, non, vous n’êtes pas représentés par des gens déconnectés de la réalité », écrit Diane Francoeur. La présidente de la FMSQ reproche ensuite à l’élu de n’avoir « jamais siégé à un comité ou au conseil d’administration de son association médicale » et de n’avoir jamais été membre du conseil d’administration de la FMSQ, et « encore moins délégué à son instance décisionnelle ». « Je vous laisse le juger à votre tour », suggère-t-elle à ses membres.

À Hugo Viens, elle reproche son malaise devant la rémunération des médecins spécialistes. « S’il avait bien lu le bulletin que nous vous avons fait parvenir la semaine dernière (et qu’il a reçu en tant que membre de la FMSQ), il aurait compris que l’effet premier de notre entente est précisément d’améliorer les conditions de pratique des médecins dans les hôpitaux et de leur octroyer les ressources nécessaires pour traiter leurs patients », écrit Diane Francoeur.

Un financement « inférieur »

L’entente de principe conclue au début du mois entre la FMSQ et le gouvernement Couillard prévoit de confier à un organisme indépendant, l’Institut canadien d’information sur la santé, le mandat de comparer les salaires des médecins spécialistes avec ceux de leurs homologues canadiens.

La missive de la FMSQ laisse entendre que le syndicat présume déjà de certaines conclusions de cette étude. « Notre lecture actuelle est que cette étude démontrera que le financement affecté aux médecins spécialistes québécois demeure inférieur à la moyenne canadienne, même après prise en compte des écarts de richesse collective », est-il écrit.

Un exercice semblable a été fait en 2003, lors de la création d’un comité d’étude sur la rémunération des médecins, auquel participait la FMSQ, le gouvernement et l’experte indépendante Diane Marleau. Les conclusions du comité ont donné lieu à des interprétations disparates. La FMSQ a avancé que l’écart de rémunération entre les médecins spécialistes québécois et ceux du reste du pays était de 44 %. Le gouvernement avait plutôt avancé le chiffre de 10 %, tandis que l’experte indépendante a situé l’écart dans une fourchette de 24 à 33 %.