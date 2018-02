Aussant réintègre sa «famille naturelle»

Il sera candidat, conseiller et « futur responsable du secrétariat à l’indépendance du Québec » : Jean-Martin Aussant a confirmé jeudi son retour dans le giron du Parti québécois (PQ). Une prise qui, de l’aveu de Jean-François Lisée, vise à rassurer ceux qui doutent de son ardeur souverainiste.

« C’est un choix tout naturel de revenir dans ma famille naturelle », a soutenu M. Aussant jeudi après-midi, devant un mur de caméras et de journalistes réunis à la permanence du PQ. Jean-François Lisée (chef) et Véronique Hivon (vice-chef) étaient présents à ses côtés pour ce que M. Lisée estime être « une étape importante sur le chemin des victoires ».

Avant d’être candidat en octobre prochain, M. Aussant sera conseiller des deux leaders avec le mandat de « faire la conception et la promotion de l’indépendance ». Il conseillera aussi l’opposition officielle sur les thèmes de la métropole et de l’entrepreneuriat.

Plus symboliquement, le retour de M. Aussant s’articule autour d’un projet que lui confie Jean-François Lisée… et qui marque une complète volte-face du chef du PQ. Ce dernier avait promis de ne pas « dépenser un sou de fonds publics pour son option pendant [un premier mandat] » ? Il avait dit que « cet engagement doit être en fer forgé » ? Il a aujourd’hui changé d’avis.

Jean-Martin Aussant aura ainsi le mandat de mettre à jour des études sur la souveraineté, si le PQ est élu. Et ce mandat impliquerait des fonds publics, a confirmé M. Lisée. « Il m’a convaincu que ce n’est pas une question partisane de mettre à jour et de produire des études sur l’indépendance », a soutenu le leader péquiste, faisant valoir qu’il ne s’agit pas de faire la promotion de l’option, mais de la documenter.

M. Lisée a indiqué « que ça ne remet pas en cause [son] engagement » à ne pas tenir de référendum dans un premier mandat.

Jean-François Lisée s’est montré très heureux d’avoir pu ramener Jean-Martin Aussant au bercail péquiste. Il y voit « un signal très fort [pour les] gens qui ont compris qu’on mettait la souveraineté de côté. On ne la met pas en veilleuse, on la met en lumière, a-t-il souligné. C’est sûr que l’arrivée de M. Aussant consolide et donne de la crédibilité à notre message », croit-il.

Un paysage différent

Sept ans après avoir claqué la porte du PQ — et cinq ans après son départ de la chefferie d’Option nationale, désormais fusionnée à Québec solidaire —, M. Aussant a justifié son retour en disant que « le paysage a beaucoup changé, les forces en place ont changé, la dynamique a changé ».

« Aucun parti n’a le monopole de la souveraineté, aucun parti n’a le monopole des idées collectives ni des bonnes idées économiques. Mais c’est au PQ qu’on retrouve la combinaison idéale de ces trois éléments fondamentaux pour l’avancement du Québec », estime Jean-Martin Aussant, qui a quitté ses fonctions de directeur général du Chantier de l’économie sociale.

Si le CV de M. Aussant montre qu’il ne reste jamais longtemps au même endroit (depuis 21 ans, il n’a jamais fait plus de 4 ans dans une même fonction), il disait jeudi qu’il « espère bien être [au Parti québécois] jusqu’à ce que la souveraineté soit réalisée ».

Lisette Lapointe ravie

Le retour de Jean-Martin Aussant n’a pas ému le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, qui l’a comparé à un « poids lourd pour les journalistes », mais peu connu du grand public.

D’autres anciens péquistes se sont montrés passablement plus heureux. Lisette Lapointe, qui avait quitté le PQ quelques jours avant lui, a ainsi indiqué au Devoir qu’elle va « minimalement reprendre [sa] carte » de membre du parti.

Mme Lapointe parle d’un retour qui « emballe » d’autres anciens collègues, et prédit que ce pourrait « être assez contagieux ». Son défunt mari, Jacques Parizeau, est souvent présenté comme le père spirituel de M. Aussant.

Comme elle, l’ex-député de Borduas Pierre Curzi a salué les plus récentes décisions de Jean-François Lisée, qui s’est adjoint Camil Bouchard et a nommé Véronique Hivon vice-chef du PQ. « Je salue le retour de gens de conviction autour de M. Lisée. […] C’est de l’énergie. »

L’ex-premier ministre péquiste Bernard Landry s’est pour sa part montré plus critique de la feuille de route de Jean-Martin Aussant, pour qui il dit néanmoins avoir « beaucoup d’estime ». « Son parcours pose certaines questions. Il fonde un parti qui divise le vote indépendantiste et là, il abandonne le parti qu’il a fondé pour revenir au parti qu’il avait choisi. Ce n’est pas clair, disons », a-t-il affirmé.

M. Landry a réitéré son appui à Maxime Laporte, candidat à l’investiture dans Pointe-aux-Trembles — circonscription où plusieurs voient M. Aussant.

Avec Isabelle Porter