Jean-Martin Aussant reprend du service au PQ

Jean-Martin Aussant rentre d’exil. Il effectuera son retour au Parti québécois jeudi après-midi, soit près de sept ans après lui avoir tourné le dos.

L’économiste agira comme « conseiller spécial » du chef du PQ, Jean-François Lisée, d’ici au scrutin du 1er octobre prochain, a appris Le Devoir. L’annonce sera faite jeudi après-midi au quartier général du PQ à Montréal.

Camil Bouchard et Évelyne Abitbol jouent déjà ce rôle au sein du parti politique : M. Bouchard en matière de famille et de petite enfance ; Mme Abitbol en matière de diversité.

Jean-Martin Aussant entend non moins porter les couleurs du PQ lors des prochaines élections générales. D’ailleurs, il a dans sa mire la circonscription de Pointe-aux-Trembles, qui sera vacante après le départ de la députée sortante, Nicole Léger. En effet, la doyenne des élues à l’Assemblée nationale a expliqué, il y a un mois, qu’elle ne briguera pas une nouvelle fois les suffrages.

Ni une ni deux, le président de la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal, Maxime Laporte, avait annoncé sa candidature à l’investiture du PQ dans cette circonscription de l’est de Montréal, prenant de court l’état-major du parti.

La perspective de participer à une assemblée d’investiture n’enchante pas M. Aussant, selon des informations recueillies par Le Devoir de diverses sources. Mais tout candidat, vedette ou quidam, est tenu de « faire le travail de parti avec les membres et les militants comme n’importe qui d’autre », a averti le chef du PQ, Jean-François Lisée, à la mi-janvier.

M. Laporte, qui bénéficie notamment de l’appui de l’ancien premier ministre Bernard Landry, ne semblait pas enclin mercredi à plier l’échine au profit du fondateur d’Option nationale, Jean-Martin Aussant. Il a d’ailleurs tenu un rassemblement il y a à peine 48 heures. « C’est très beau de voir tous ces gens venus pour me soutenir et déterminés à faire avancer l’indépendance », a-t-il écrit sur le réseau social Twitter mercredi. Le Devoir a tenté de joindre M. Laporte, en vain.

M. Aussant envisage un retour au sein du PQ depuis plusieurs semaines. Il avait posé ses conditions, dont celle de se voir assigner une « bonne » circonscription dans la région métropolitaine, a expliqué un membre influent du parti au Devoir.

La circonscription de Vachon, qui est actuellement représentée à l’Assemblée nationale par la « députée indépendante indépendantiste et amie du Parti québécois » — et chef du Bloc québécois — Martine Ouellet, a été considérée… avant l’annonce du départ de Mme Léger.

Appels du pied aux indépendantistes

Plusieurs misent sur le retour de M. Aussant afin de gonfler les appuis au PQ, notamment auprès des indépendantistes démobilisés par la promesse du chef péquiste de ne pas tenir de référendum sur l’indépendance dans un premier mandat. (La formation politique recueillait 20 % des intentions de vote, selon un sondage Léger-Le Devoir publié le 27 janvier dernier.)

M. Lisée appelle les indépendantistes à se serrer les coudes autour du PQ. « Si on veut l’indépendance, il faut prendre le train du Parti québécois en 2018. Parce que si on vote pour la CAQ ou pour le Parti libéral, on va dans le sens inverse », répète-t-il inlassablement depuis trois mois.

Afin de renforcer cette image, M. Lisée pourrait aussi revenir sur sa promesse de ne pas utiliser de fonds publics pour faire la promotion de la souveraineté dans un premier mandat.

Ego mis de côté

Après la désignation de l’élue de Joliette, Véronique Hivon, au poste de vice-chef — qui a été taillé sur mesure pour elle —, M. Lisée montre une nouvelle fois sa « capacité à additionner » même des individus vus comme d’éventuels prétendants à la direction du PQ. « S’il veut gagner, il faut qu’il monte une bonne équipe. Il comprend ça. Il n’a pas d’ego sur ces questions-là », fait valoir un membre important du parti.

Retour au bercail

Jean-Martin Aussant est élu député du PQ dans la circonscription de Nicolet-Yamaska en 2008.

En juin 2011, il dit avoir échoué à « convaincre ses concitoyens que le Québec a tout à gagner à devenir un pays souverain », et ensuite pour « faire au plus vite de la politique différemment » en raison des personnes « aux commandes, tous partis confondus, [qui] ne partagent pas cette vision des choses ». Il déserte le PQ, emboîtant le pas à Pierre Curzi, Lisette Lapointe et Louise Beaudoin.

Il siège comme député indépendant avant de fonder Option nationale, un nouveau parti souverainiste. Le politicien reste à la tête de la formation jusqu’en 2013 avant de céder sa place à Sol Zanetti et de mettre le cap sur Londres.

M. Aussant dirige le Chantier de l’économie sociale du Québec depuis 2015, ce qui ne l’a pas empêché de prendre part, en 2016, aux consultations citoyennes « Faut qu’on se parle » avec Gabriel Nadeau-Dubois.

Au printemps 2016, M. Aussant n’a pu s’empêcher de partager son étonnement face à la promesse de Lisée de reporter à un second mandat (2022-2026) la tenue d’un nouveau référendum sur l’indépendance du Québec. Sur sa page Facebook, il avait appelé les partis politiques à « assume[r] face à l’électorat » leur « raison d’être ». « Ça s’appelle tout simplement être démocrate. »

Un stratège libéral à la langue bien pendue a salué le retour dans l’arène politique d’une personnalité dont « la notoriété médiatique est inversement proportionnelle à sa notoriété dans la population ».