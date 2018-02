Réfugiés: premier arrivé, premier servi

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Ottawa — Accablée par le niveau historique des demandes d’asile, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) semble abandonner l’idée de respecter des limites de temps pour tenir les audiences des demandeurs d’asile, tel que l’édictait un règlement fédéral qu’avait adopté en 2012 le gouvernement Harper. Se conformer aux échéances s’est avéré un grand défi pour la Commission face à l’augmentation constante des demandes d’asile depuis 2014. Un communiqué de la CISR diffusé mardi laisse entendre qu’elle a épuisé toutes ses options pour résorber les retards qui s’accumulent de jour en jour. Les fonctionnaires prévoient maintenant de suivre le principe du premier arrivé, premier servi. Plus de 47 000 nouvelles demandes d’asile ont été déposées à la Commission en 2017, un nombre record qui s’explique en partie par la vague migratoire provenant des États-Unis. Plus de 18 000 personnes ont traversé la frontière canadienne de façon irrégulière l’an dernier pour demander l’asile, selon les données de la Commission. À la fin du mois de décembre 2017, il y avait 43 000 dossiers en attente d’une décision. En date du 1er février, le temps d’attente prévu pour les demandes était de 20 mois.