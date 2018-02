Hausse de rémunération de 11,2% sur huit ans pour les médecins spécialistes

Québec a cédé sous la pression et dévoilé vendredi matin les grandes lignes de l’entente qu’il a conclue avec les médecins spécialistes, qui prévoit une hausse de leur rémunération de 11,2 % sur huit ans, en plus d’un montant non récurrent de 1,5 milliard, payé sur une période de 10 ans.

Chaque année, la masse salariale des médecins augmentera de 120 millions de dollars. En 2017-2018, Québec consacrera un total de 4,7 milliards à la rémunération des médecins. Ce montant passera à 5,4 milliards en 2022-2023.

La totalité de l’entente demeure inconnue : elle pourrait rester secrète pour encore deux mois, selon le Conseil du Trésor.

Québec a révélé vendredi avoir mandaté l’Institut canadien d’information sur la santé afin qu’il compare le salaire des médecins spécialistes québécois avec celui de leurs homologues ontariens. Or, l’enveloppe dont est assortie l’entente est fermée : il n’est donc pas question que Québec reprenne aux médecins les sommes qu’elle lui a payées en trop, si tel est le cas. « Il est clair qu’on ne veut pas revenir sur cette entente-là avant un bon moment », a statué le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand.

À l’heure actuelle, les médecins spécialistes du Québec sont les mieux payés au Canada. Leur salaire moyen dépasse les 400 000 $.

Devant les médias, Québec s’est engagé à faire en sorte que la masse salariale des médecins ne représente pas plus que 20 % de l’enveloppe globale du ministère de la Santé d’ici 2023.

Le ministre Pierre Arcand s’est aussi félicité de l’abandon d’une clause-remorque, qui aurait garanti aux médecins au moins les mêmes augmentations que celles accordées aux syndiqués de la fonction publique. Cette clause de 5,25 % avait été consentie lors des négociations de 2014 avec le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.