André Boisclair déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies

Photo: Vincent Fradet La Presse canadienne

Québec — L’ancien chef du Parti québécois André Boisclair écope d’une amende de 2000 $ et d’une interdiction de conduire pendant un an pour avoir conduit en état d’ébriété en novembre dernier. M. Boisclair était au palais de justice de Québec, jeudi, où il a plaidé coupable à trois chefs d’accusation : conduite avec capacités affaiblies, refus d’obtempérer et entrave à la justice. L’ex-politicien, âgé de 51 ans, a été arrêté le 9 novembre à Québec après avoir heurté un lampadaire avec son véhicule. Arrivé au poste de police, il a refusé à plusieurs reprises de souffler dans l’éthylomètre. Il a également tenté d’intimider les policiers, en les menaçant de porter plainte au comité de déontologie policière et de les poursuivre au civil. « J’ai aujourd’hui assumé les conséquences de mes actes et je l’ai fait sans aucun artifice, a-t-il dit au sortir de la salle d’audience jeudi. Je suis aujourd’hui surtout soulagé qu’il n’y ait aucune autre conséquence que sur moi-même. »