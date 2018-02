Québec prolonge les travaux de la commission Viens sur les autochtones

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec prolonge de 10 mois le mandat de la commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics. La commission « Écoute, réconciliation et progrès », créée par le premier ministre Philippe Couillard en décembre 2016, doit notamment rétablir un climat de confiance entre les policiers de la Sûreté du Québec et les femmes autochtones de Val-d’Or. Le ministreresponsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, a fait savoir par communiqué vendredi qu’il estime que latâche de la commission est délicate, et qu’elle se doit d’accorder à chaque témoin le temps qu’il faut pour partager son histoire. Durant sa première année d’activité, la commission a entendu environ 150 témoins, dont 10 témoins-citoyens. Il ajoute que les thèmes qui reviennent le plus souvent sont : la formation des fonctionnaires sur le terrain et la barrière de la langue. Une autre commission est en cours, qui recoupe l’enquête québécoise : l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.