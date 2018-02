Jean-François Lisée s’excuse pour des propos sur Manon Massé

Solange Bolduc - Abonnée 5 février 2018 09 h 23

Il est interdit pour un politicien d'avoir de l'humour ?

La répartie de M. Lisée est plutôt drôle, aussi drôle que l'idée d'enlever le mot patrimoine de la place publique pour la remplacer par matriarcal, seulement! Et pourtant, quand une femme s'affiche avec une moustache sur la place publique, il me semble qu'on pourrait accepter de s'en moquer, sans malice, non?



Celui-celle qui ne vaut pas une risée, ne vaut pas grand chose !