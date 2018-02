Transport aérien régional: la baisse des prix d’Air Canada fait réagir

La décision récente d’Air Canada d’offrir des prix réduits pour certains vols régionaux ne règle en rien le dossier du transport aérien régional, selon le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville Alexandre Cusson.

« Un monopole restera toujours un monopole. On peut nous faire cette annonce-là aujourd’hui et dans deux semaines augmenter [les prix] », a déclaré M. Cusson un peu avant le début des travaux du Sommet sur le transport aérien régional qui se tient ce vendredi à Lévis.

Le président de l’UMQ a raconté que le matin même, il avait noté que le prix du billet entre Montréal et Gaspé était aussi élevé que celui vers Paris (environ 840 $).

De plus, note-t-il, Air Canada offre des prix réduits à l’achat de forfaits prépayés de dix billets ce qui peut favoriser les gens d’affaires mais pas les familles et les touristes, par exemple.

D’aucuns notent toutefois que la décision d’Air Canada à la veille du Sommet est de bon augure.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui a eu des discussions avec Air Canada en prélude à la baisse parle d’une « excellente nouvelle » dans un communiqué émis en matinée. Or elle invite les gouvernements à agir sur d’autres fronts tels les taxes sur les billets d’avions et les infrastructures.

Dans un bref discours, le premier ministre Philippe Couillard a quant à lui vu dans la décision d’Air Canada constitue « déjà » un impact et un « effet positif du Sommet ». Tout en promettant des investissements « substantiels » de la part du gouvernement, il s’est dit préoccupé par trois enjeux : les prix, la qualité et la stabilité des dessertes et les infrastructures. M. Couillard est attendu de nouveau au Sommet en après-midi.