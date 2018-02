Couillard répond aux infirmières qui se disent épuisées par leur charge de travail

Le réseau de la santé souffre d’une carence chronique en ressources, et ce, en raison de sa nature publique, fait valoir le premier ministre Philippe Couillard. À ses yeux, le personnel « sera toujours sous pression ».

« Voyez-vous, on est dans un système de santé public où tout le temps — à l’avenir également — les ressources [ne] sont toujours pas au même niveau que les besoins. Ça va toujours être le cas dans le domaine de la santé », a-t-il déclaré dans une mêlée de presse en marge du caucus présessionnel des élus du Parti libéral du Québec mercredi.

« Donc, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont toujours poussés au maximum. C’est admirable. »

M. Couillard avait été invité à réagir au cri du coeur de l’infirmière Émilie Ricard sur Facebook. Égratignant la « réforme Barrette »,

Mme Ricard dit « pleure[r] de fatigue » à son retour du CHSLD où elle prend soin plus de 70 personnes hébergées dans des « conditions […] dégueulasses ».

« Les employés tombent comme des mouches. Le mal est physique et mental », écrit-elle. Plus de 50 000 personnes ont partagé son message en quelques heures.

« On est immensément reconnaissants pour tout le personnel de santé », a affirmé M. Couillard, tout en invitant les infirmières à lui proposer des solutions afin d’améliorer leurs conditions de travail.

« Dynamique constructive »

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a pour sa part vanté les mérites de sa réforme du réseau de la santé — qui avantage indûment les médecins, selon ses détracteurs. Il a dénoncé du même souffle l'« approche extrêmement agressive » adoptée par le Parti québécois à l’égard des médecins.

Le week-end dernier, au caucus péquiste, Jean-François Lisée a promis aux médecins de les aider à « retrouver » leur « bonne réputation », leur « dignité », et par ricochet la « confiance des Québécois », en annulant tout d’abord l’augmentation salariale octroyée par le gouvernement libéral l’automne dernier — ce qui engendrait des économies de plus de 500 millions de dollars par an pour l’État.

Selon M. Barrette, le chef péquiste est « prêt à créer un climat de chambardement et de confrontation dans le réseau ». « L’approche de M. Lisée, c’est “on va vous taper très fort sur les doigts” [ce qui créerait] un chambardement. […] M. Lisée choisit la voie de la confrontation, qui n’est pas constructive. Moi, j’ai choisi la voie de la raison », a-t-il dit, solennellement.

Au printemps prochain, 1,3 million de Québécois de plus qu’en 2014 seront inscrits et suivis avec assiduité par un médecin de famille, a-t-il promis.

« Demander des livrables [sous peine de pénalités prévues dans la « loi 20 »] pour avoir accès à une rémunération qui a été négociée, moi, dans mon livre, ça s’appelle le gros bon sens », a dit M. Barrette, à huit mois des élections générales.

Par ailleurs, M. Couillard a réfuté l’étiquette de « canard boiteux » qu’on accole aux présidents américains en fin de mandat. « Le mandat du gouvernement n’est pas terminé. Oui, on est dans une ambiance préélectorale évidente qui va augmenter avec le temps, mais on a encore pas mal de travail à faire. » Contrairement à la Coalition avenir Québec, l'« action politique » du PLQ, n’est « pas juste [rythmée par] l’économie, mais également la justice sociale », a-t-il soutenu.