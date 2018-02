La CAQ accusée de «magouiller» pour faire capoter le monorail

Un nouveau chapitre du feuilleton politique du projet de liaison « futuriste » entre Québec et Montréal s’est ouvert mercredi : trois représentants de chambre de commerce ont reproché à la Coalition avenir Québec (CAQ) d’avoir « magouillé » pour s’approprier le combat de personnalités de la Mauricie en faveur d’un train à grande fréquence (TGF).

« C’est de la magouille politique, c’est de la petite politique. Je trouve ça déplorable qu’on nous ait utilisés, des organisations comme la nôtre », a pesté la directrice générale de la Chambre de commerce de Trois-Rivières, Marie-Pier Matteau.



Comme son collègue de Drummondville, elle a découvert dans les journaux que le porte-parole caquiste en matière de transports, Benoit Charrette, avait apposé sa signature au bas d’une lettre ouverte signée par les deux chambres de commerce et les maires de Trois-Rivières et de Drummondville. « J’ai eu une très grosse surprise ce matin », a relaté Nicolas Martel, qui dirige la Chambre de commerce de Drummondville. « Il n’y a jamais eu de discussions à ce niveau-là, d’avoir la signature de Benoit Charrette. »



Valse-hésitation

La lettre publiée mercredi matin en est une d’appui au TGF, un projet de VIA Rail qui doit relier Québec et Windsor. Elle fait écho aux préoccupations des gens d’affaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, qui craignent de voir le projet de TGF dérailler depuis que le premier ministre Philippe Couillard a suggéré en novembre — et contre toute attente — de créer « une liaison moderne, durable, futuriste entre notre capitale nationale et notre métropole ».

Le chef libéral est revenu sur ses positions depuis, faisant démonstration d’une valse-hésitation sur le tracé ou le type de lien qu’il entend favoriser.

C’est de la magouille politique, c’est de la petite politique. Je trouve ça déplorable qu’on nous ait utilisés, des organisations comme la nôtre. Marie-Pier Matteau, directrice générale de la Chambre de commerce de Trois-Rivières

« Le gouvernement devrait clarifier la situation en affirmant que le scénario d’un monorail ne fait officiellement plus partie des priorités », ont écrit les signataires de la lettre ouverte diffusée dans Le Soleil et Le Nouvelliste.

Devant le malaise causé par la signature de Benoit Charrette, la CAQ a dans un premier temps montré du doigt la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), qui aurait selon elle servi d’intermédiaire entre les signataires de la lettre.

« Les faits devraient être rétablis avec la CAQ », a répliqué un porte-parole de la FCCQ, Max Coloma. « On a été surpris de voir qu’on a mentionné le nom de notre organisme comme ayant été un intermédiaire, ce qui n’a pas été le cas. »

La CAQ a dû revenir à la charge : elle a dit avoir fait appel « à plusieurs acteurs politiques et des gens très réseautés » de la Mauricie et du Centre-du-Québec, « qui ont obtenu l’aval des chambres de commerce pour cosigner cette lettre avec la CAQ ».

En coulisses, on explique qu’un membre du comité de direction de la FCCQ aurait sollicité les signatures à titre personnel et semé la confusion.

N’empêche : tant Marie-Pier Matteau que Nicolas Martel se sont réjouis d’avoir, à tout le moins, augmenté la pression politique sur le premier ministre Couillard. Ce dernier a refusé d’écarter le projet de monorail. Il s’est néanmoins dit « favorable au TGF », marquant une volte-face par rapport à sa position du mois de novembre.

« Je ne parle pas d’un train, [car] on peut faire des choses beaucoup plus modernes maintenant », avait-il dit alors.

Les deux autres cosignataires de la lettre, le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, et le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, ont quant à eux dit avoir été informés du fait qu’un élu de la CAQ cosignerait la lettre avec eux.

Le porte-parole de l’administration trifluvienne, Yvan Toutant, a dit appuyer le contenu de la lettre, mais ne pas avoir consenti à y apposer la signature du maire. Le maire Cusson a quant à lui déclaré avoir été informé des noms qui figureraient au bas de la lettre. « Je ne me suis pas senti floué », a-t-il déclaré au Devoir.