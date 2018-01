Couillard voit dans la CAQ son «adversaire principal»

Le premier ministre Philippe Couillard mise sur l’expérience et l’optimisme de son équipe pour prendre le dessus sur la Coalition avenir Québec (CAQ), un parti qu’il voit désormais comme « l’adversaire principal » des libéraux.

« Pour nos amis les médias, on a un titre : “Les libéraux gonflés à bloc pour 2018” », a suggéré le chef libéral en prenant la parole, mardi soir, devant des militants libéraux de la région de Québec.

« Vous êtes conscients qu’on est en campagne électorale là, là ? » a-t-il ensuite souligné.

La table était mise : le premier ministre, deuxième dans les sondages, veut reprendre le terrain qu’il a perdu au profit de la CAQ, notamment lors de la défaite cinglante de l’élection partielle de Louis-Hébert en octobre.

« Ce soir, j’ai fait beaucoup de critiques envers la CAQ parce qu’à un moment donné, ça suffit », a lâché Philippe Couillard. Aux « valeurs », à la « vision » et aux « principes » des libéraux, il a opposé les « revirements complets » des caquistes, qui gouvernent à son avis au gré des sondages. « On ne veut pas d’amateurs, on ne veut pas de brouillon, on veut des gens qui connaissent leur affaire », a déclaré le premier ministre.

Pour faire face au « contexte mondial instable », « on a besoin d’un équipage expérimenté qui tient le gouvernail », a-t-il aussi lancé, non sans rappeler les fameuses « deux mains sur le volant » de son prédécesseur, Jean Charest.

Autre expression d’une autre époque : celle de la « girouette », tellement utilisée par l’ex-premier ministre Charest pour invectiver le chef adéquiste Mario Dumont qu’elle a été bannie dans l’enceinte du Salon bleu.

« Vous souvenez-vous de l’époque de la girouette ? Ça ressemble pas mal à ça », a dit Philippe Couillard au sujet des « changements continuels d’opinion » du chef de la CAQ, François Legault.

Au prochain « round » de commencer

Malgré les clins d’oeil au passé et les nombreuses références au « trop bon bilan » des libéraux — comme l’a qualifié le ministre François Blais —, le chef libéral a déclaré que son parti ne faisait que « commencer sa marche vers la victoire ».

« Il faut regarder en avant, se retrousser les manches », a insisté le député de Vanier–Les Rivières, Patrick Huot. Au lendemain de la défaite dans Louis-Hébert, cet élu de Québec avait déclaré que son parti avait reçu « une claque sur la gueule ».

« Le boxeur qui mange la claque sur la gueule, il met le genou à terre, se relève et continue. Il ne regarde pas le round d’avant », a affirmé le libéral lundi soir. « On va revenir dans Louis-Hébert », a aussi promis Philippe Couillard.

La première opération Charme, dans la région de Québec, se fera aux moyens de deux projets de transport : un troisième lien routier entre les rives Nord et Sud et une infrastructure majeure de transport collectif.

« Il y a une raison d’avoir les deux. L’un sans l’autre n’a pas de sens », a dit le premier ministre. Il s’est par ailleurs gardé de parler de son projet de liaison « futuriste » entre Québec et Montréal, deux mois après l’avoir évoqué une première fois et un peu plus d’un mois après avoir revu ses positions à son sujet.