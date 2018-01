Quitter nos exils pour bâtir un pays

Nous avons laissé les Trudeau, Couillard, Legault et compagnie tenter de marginaliser l’idée d’indépendance en nous présentant un fédéralisme tiède et sans saveur pour nous maintenir dans un état d’indifférence inconfortable. Fatigués, déçus et désabusés des résultats référendaires, nous avons baissé les bras devant la lourde tâche qui nous incombait pour rebâtir l’espoir d’une libération nationale. Comme d’autres, nous avons pris des chemins d’exil et enfoui nos idéaux dans les terres lointaines de l’oubli.

Mais maintenant, il y a péril en la demeure ; nous sommes placés devant l’éventualité de la disparition du principal véhicule pouvant nous conduire vers l’indépendance du Québec. Pour sauver le Parti québécois, le temps est venu de sortir de notre léthargie collective. Dans la foulée des Lisée, Aussant, Péladeau et autres têtes d’affiche, nous devons nous remettre au boulot et placer l’idée d’une nécessaire souveraineté au coeur de notre quotidien. Il nous faut convaincre les plus jeunes et les nouveaux arrivants que leur identité doit s’appuyer sur des racines bien ancrées dans une culture francophone en terre d’Amérique pour ensuite s’épanouir dans le monde entier.

Nous devons être fiers de ce que nous sommes et cesser d’accepter d’être définis par les autres d’ici ou d’ailleurs qui aiment bien se grandir en nous rapetissant.

Oui, quitter nos exils et bâtir un pays qui nous ressemble, voilà le défi exaltant qui est à notre portée, si nous nous donnons la peine d’y adhérer.