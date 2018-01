La mission de Véronique Hivon

Jean-François Lisée a dû faire preuve d’une humilité qui ne lui est pas coutumière pour reconnaître que le PQ n’allait nulle part sous sa seule gouverne, mais nécessité fait loi.

La nomination de Véronique Hivon comme « vice-chef » ne changera pas la nature profonde du PQ, mais c’est quand même le nec plus ultra dans l’art de faire du neuf avec du vieux.

Il est douteux que cela suffise à combler le désir de changement qui tenaille l’électorat, mais l’effet positif sur les militants péquistes a été immédiat. Accueillis par un nouveau sondage de mauvais augure, les délégués au conseil national ont quitté Saint-Hyacinthe le sourire aux lèvres dimanche.

Toutes proportions gardées, cela rappelait le regain d’espoir qu’avait provoqué la nomination de Lucien Bouchard comme « négociateur en chef » trois semaines avant le référendum de 1995. À huit mois de l’élection générale, il n’était pas trop tôt pour remonter le moral des troupes sur le terrain.

En associant Mme Hivon à son leadership, M. Lisée a également coupé court à tout grenouillage au sein du parti. L’affection qu’on voue à la députée de Joliette le protégera. Ceux qui rêvaient de voir Pierre Karl Péladeau reprendre son ancien poste à brève échéance devront maintenant patienter au moins jusqu’après le 1er octobre.

Pour n’importe quel chef de parti, partager les feux de la rampe n’est pas un réflexe naturel, mais cela ne l’empêche pas de conserver le dernier mot. Si, contre toute attente, le PQ parvenait à former un gouvernement, Mme Hivon n’aura pas plus de pouvoir que n’en aurait eu M. Bouchard au lendemain d’un Oui.

D’ici l’élection, la principale mission de Mme Hivon sera de donner un visage humain à cet « État fort » dont M. Lisée a fait l’apologie avec une rare insistance samedi.

Après une période où le PQ et son chef ont semblé hésiter sur la direction à prendre, le programme adopté au congrès de septembre dernier avait consacré le choix de la social-démocratie, malgré l’échec de la tentative de rapprochement avec Québec solidaire.

Si cette profession de foi dans les vertus de l’État a l’avantage de marquer clairement la différence entre le PQ et la CAQ, elle risque toutefois d’effaroucher ceux qui l’associent surtout à une floraison de structures et de bureaucratie.

C’est là qu’intervient Mme Hivon. Le doigté et l’empathie dont elle a fait preuve dans le débat sur l’aide médicale à mourir lui ont conféré une aura incomparable. Elle saura mieux expliquer que M. Lisée ce que Jacques Parizeau voulait dire quand il disait que le rôle de l’État était de « protéger les gens contre les aléas de la vie ». Comme dans le tandem Parizeau-Bouchard, l’un fera appel à la raison, l’autre au coeur.

Si Mme Hivon peut sans doute ramener au PQ quelques électeurs tentés par QS, faire changer d’avis ceux qui sont passés à la CAQ sera plus difficile. Le dernier sondage Léger-Le Devoir a non seulement démontré à quel point celle-ci est associée au changement désiré par la population, mais aussi la grande confusion qui existe dans les esprits quant à ses orientations.

Ses adversaires ont beau accuser François Legault de charlatanisme quand il promet de réinvestir massivement dans les services publics tout en abaissant les impôts, il est plus tentant pour l’électeur de croire celui qui promet à la fois le beurre et l’argent du beurre que celui qui lui demande de renoncer à l’un ou à l’autre.

En présentant sa nouvelle colistière, M. Lisée a déclaré : « On a des regards différents, mais on regarde dans la même direction. » Il est cependant bien conscient que ses adversaires, de même que les médias, vont tenter de les mettre en contradiction. Ils ont certainement pris le temps nécessaire pour accorder leurs violons avant d’officialiser leur union.

Sur la tenue du référendum, il ne devrait pas y avoir grande divergence. Son retrait prématuré de la course à la chefferie de 2016 avait dispensé Mme Hivon de se commettre, mais son désir initial de s’en tenir au « pourquoi » plutôt qu’au « quand » et au « comment » de la souveraineté ne traduisait pas une grande hâte. Déjà, elle semblait de toute évidence faire partie de ceux qui trouvaient plus urgent de battre les libéraux que de tenir un référendum.

Sur la question de la laïcité et du port de signes religieux, Mme Hivon faisait toutefois partie des « inclusifs ». À l’époque, ce n’était pas avec Jean-François Lisée, mais plutôt avec Alexandre Cloutier qu’on l’imaginait faire équipe. La Charte 2.0 de M. Lisée ne l’a certainement pas emballée.

Au conseil national de la fin de semaine dernière, les mots « laïcité » ou « neutralité de l’État » n’ont pas été prononcés une seule fois. Quand M. Lisée a parlé d’identité, il l’a associée uniquement à la langue. Ce n’était certainement pas le fruit du hasard.