Véronique Hivon nommée «vice-chef» du Parti québécois

À huit mois des élections générales, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, envoie Véronique Hivon sous le feu des projecteurs. Il a demandé à l’élue de Joliette d’assumer le rôle de vice-chef du PQ — qu’il a taillé sur mesure pour elle —, tout en lui promettant le poste de vice-première ministre du Québec s’il se voit confier les commandes de l’État le 1er octobre prochain



M. Lisée en a fait l’annonce dimanche après-midi aux quelques centaines de délégués qui étaient rassemblés à Saint-Hyacinthe afin de jeter les bases de la plate-forme électorale du PQ. La réaction a été immédiate : tonnerre d’applaudissements, larmes de joie, cris d’enthousiasme.



« On est différents. On est pas mal différents. En fait, on est très différents… et on s’engage à le rester. Il va arriver même qu’on dise publiquement les choses différemment. […] On a des regards différents, mais on regarde dans la même direction », a-t-il déclaré, après avoir invité Mme Hivon à le rejoindre sur la scène du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.



Mme Hivon s’était avancée au rythme du morceau J’aime les oiseaux de Yann Perreau, qu’elle avait sélectionné pour sa campagne à la chefferie du PQ en 2016.



M. Lisée a décrit l' l’ex-ministre déléguée aux services sociaux — auteure de la Loi concernant les soins de fin de vie — comme une femme dotée d’une « une grande capacité de rassemblement » et « naturellement proche des gens et qui démontre, hors de tout doute, un souci constant et sincère pour leur bien-être ».



« On invente quelque chose de neuf, toi et moi, vous et nous, le début d’une nouvelle expérience, d’un nouveau lien de confiance entre le Parti québécois et la population du Québec », a-t-il poursuivi, appelant les électeurs québécois à « voter Lisée-Hivon » le 1er octobre prochain.



Les délégués ont alors brandi au-dessus de leur tête des affiches roses sur lesquelles était inscrit « Lisée-Hivon, 2018 » et dessiné le logo du PQ. « Je crois que le tout, notre tout, sera plus grand que la somme des parties », a dit de son côté Mme Hivon devant une foule ragaillardie.



Ticket Lisée-Hivon



Le chef péquiste mise sur la popularité de l’ex-ministre déléguée aux services sociaux — auteure de la Loi concernant les soins de fin de vie — afin que le PQ reprenne du poil de la bête. Le PQ s’englue au troisième rang des intentions de vote, derrière la Coalition avenir Québec (39 %) et le Parti libéral du Québec (28 %), selon un sondage Léger-Le Devoir. C’est deux fois moins que la Coalition avenir Québec (39 %). D’autre part, à peine 1 électeur sur 10 estime que M. Lisée «ferait le meilleur premier ministre», selon le même coup de sonde.



« Beaucoup de Québécois et de Québécoises se sentent actuellement loin de la politique, désintéressés quand ils ne sont pas carrément désabusés. Il est donc urgent de leur redonner confiance. Confiance en leurs élus et leurs institutions bien sûr, mais aussi confiance en eux — en eux comme force de changement », a affirmé Mme Hivon, promettant de ne lésiner aucun effort afin de « réhabilit[er] la vision, la sensibilité et l’empathie en politique ».



En mai 2016, Véronique Hivon s’était portée candidate dans la course à la direction du PQ lancée dans la foulée du départ de Pierre Karl Péladeau, mais elle avait dû l’abandonner moins de quatre mois plus tard pour des raisons de santé.



M. Lisée souhaitait conférer le statut de « vice-chef » à Mme Hivon au lendemain du congrès national du PQ (septembre 2017) — durant lequel il avait obtenu l’appui de 92,8 % des délégués —, mais a changé d’avis. Il s’est en effet rangé à l’avis de la principale intéressée en officialisant sa décision de créer un « tandem », un « partenariat », un « ticket » Lisée-Hivon en début d’année électorale. Du coup, son annonce survient quelques jours après que l’ex-chef Pierre Karl Péladeau se soit dit « en réserve de la République » et quelques heures après la publication d’un autre sondage décevant.



En point de presse, M. Lisée a tourné en ridicule toute comparaison entre les chaînes de commandement du Parti québécois et de Québec solidaire, qui est doté de deux co-porte-parole ; Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. « Québec solidaire a un chef dont le nom m’échappe là… celui qui dirige le comité de coordination et ils ont deux co-porte-parole à égalité. Nous, on a un chef ; c’est moi. On a une vice-chef ; c’est Véronique », a souligné l’ancien correspondant à l’étranger, qui a ramené de Washington D.C. l’idée de « ticket ».



« Ce n’est pas [deux] co-chefs. C’est chef et vice-chef ; futur premier ministre et future vice-première ministre. Il faut que cela soit clair », a ajouté Mme Hivon. «Au bout du compte, quand il faut trancher, c’est toujours le chef qui tranche, puis ça va continuer à être comme ça.»



Par ailleurs, M. Lisée a dit avoir « longuement discuté » avec Mme Hivon du partage des tâches entre le « chef », lui, et la « vice-chef », elle. « Il y aura une série de premières, mais on ne va pas tout vous dire ça aujourd’hui », a-t-il lancé à moins de 10 jours de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale.