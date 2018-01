Sondage: le PQ reste optimiste

Lisez notre texte: La CAQ à 39% vers un gouvernement majoritaire

« Contradiction flagrante »

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a trouvé matière à se réjouir dans le sondage Léger-Le Devoir, qui crédite pourtant sa formation politique de seulement 20 % des intentions de vote.Le PQ est au « diapason des deux tiers des Québécois », a-t-il martelé à son arrivée au centre de congrès de Saint-Hyacinthe, samedi matin. Les délégués du PQ y sont réunis en conseil national samedi et dimanche.Les électeurs sont « plus favorables » à « un réinvestissement en santé, en éducation, pour les familles et pour les aînés » (66 %) qu’à une baisse d’impôt pour les particuliers (34 %), peut-on lire dans le rapport de sondage produit par Léger. « Moi, ça me réjouit », a affirmé M. Lisée dans une mêlée de presse à près de 8 mois des élections générales. « Deux tiers des Québécois sont d’accord avec les valeurs, les priorités du Parti québécois. Ça, c’est extrêmement encourageant pour la suite. »Le PQ recueille 20 % des intentions de vote, comparativement à 39 % pour la Coalition avenir Québec et 28 % pour le Parti libéral du Québec. Or, la CAQ et le PLQ proposent tous deux des allégements fiscaux au prix d’une « austérité permanente », soutient le chef péquiste. « La contradiction entre la volonté des Québécois de réinvestir dans les services comme le veut le Parti québécois et leur intérêt passager pour la CAQ, elle est flagrante », a-t-il lancé.D’ici au scrutin du 1er octobre, « les Québécois vont s’en rendre compte », est persuadé Jean-François Lisée, qui préconise « un État fort ». « Deux tiers ont dit, comme nous au Parti québécois, l’important c’est de réinvestir dans les services, puis un tiers a dit qu’il était d’accord avec ce que dit le PLQ et la CAQ. Donc, le PLQ et la CAQ se partagent un tiers des Québécois, je suis prêt à leur laisser », a-t-il poursuivi.La présidente du PQ, Gabrielle Lemieux, est pour sa part convaincue que la dégringolade du parti politique indépendantiste — de 30 % des intentions de vote à l’automne 2016 à 19 % à l’automne 2017 — est terminée. « Plus les gens vont nous voir aller dans les prochains jours, les prochaines semaines, mieux vont être les sondages », a-t-elle prédit.