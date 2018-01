La magie de la CAQ

Avec 46 % d’appui à la CAQ chez les francophones, cela commence à ressembler à une vague qui pourrait permettre à François Legault de faire élire jusqu’à 80 députés.

Tous les indicateurs du dernier sondage Léger-Le Devoir vont dans le même sens. C’en est presque trop beau pour être vrai. Après avoir vampirisé le PQ, la CAQ gruge maintenant le vote libéral. À ce niveau de popularité, même une percée sur l’île de Montréal devient envisageable. À huit mois de l’élection générale, les stratèges caquistes vont maintenant vivre dans la hantise du proverbial reflux consécutif à une ascension trop rapide.

La CAQ a si bien réussi à incarner le désir de changement que la population lui prête même des vertus qu’elle n’a pas. Alors que sa porte-parole en matière de famille, Geneviève Guilbault, a clairement affiché sa préférence pour le « modèle d’affaires » des garderies non subventionnées, la CAQ est perçue comme la plus apte à « améliorer l’accès aux centres de la petite enfance (CPE) ».

Même si elle est la seule à encore soutenir l’exploration pétrolière à l’île d’Anticosti, elle est considérée comme le meilleur parti pour « protéger l’environnement et investir dans les économies vertes ».

Ses adversaires ont beau accuser M. Legault de promettre des réinvestissements dans les services publics inconciliables avec les baisses d’impôt qu’il promet, la population croit la CAQ en mesure de le faire tout en maintenant l’équilibre budgétaire mieux que ne sauraient le faire les libéraux. Cela tient presque de la prestidigitation.

Même la bonne tenue de l’économie québécoise, sur laquelle le gouvernement Couillard misait pour assurer sa réélection, semble incapable de briser la magie caquiste. Le taux de chômage a beau être à son niveau le plus bas depuis plus de quarante ans, bien en deçà de la moyenne canadienne, la CAQ a ravi au PLQ son titre de champion de l’économie et de la création d’emploi.

S’il est vrai que les sondages ont souvent tendance à sous-estimer le vote libéral, les 28 % d’intentions de vote dont Léger crédite le PLQ n’en constitueraient pas moins son pire résultat depuis 1867, ce qui le cantonnerait dans une trentaine de ses forteresses traditionnelles de Montréal et de l’ouest du Québec, auxquelles s’ajouteraient quelques bastions en région.

C’est le PQ qui court cependant le plus grand danger, même si la dégringolade des derniers mois semble enfin terminée. Sur la base des résultats du sondage Léger-Le Devoir, le simulateur du site Too Close To Call lui accorde aussi peu que huit comtés, uniquement en région : Abitibi-Ouest, Bonaventure, Duplessis, Gaspé, Lac-Saint-Jean, Matane-Matapédia, René-Lévesque et Rimouski. Rien à Montréal.

Le vote de Québec solidaire est également en recul, après les espoirs qu’avait fait naître l’arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois. Avec 9 % des voix, il pourrait devoir se contenter d’un unique gain, en arrachant Hochelaga-Maisonneuve au PQ.

Le simulateur a ses limites et l’élection aura lieu dans huit mois seulement. Le passé enseigne que les choses peuvent changer rapidement. En janvier 2012, le PQ s’était aussi retrouvé au troisième rang et Pauline Marois semblait sur le point d’être renversée au profit de Gilles Duceppe. En septembre, elle était première ministre. Aucun « printemps érable » ne point toutefois à l’horizon.

Les délégués au conseil national du PQ, qui se réunit en fin de semaine à Saint-Hyacinthe, auront inévitablement les chiffres de Léger à l’esprit. À Shawinigan, le caucus péquiste a affiché sa solidarité avec M. Lisée, mais comment ne pas se demander si les chances du PQ ne seraient pas meilleures avec Pierre Karl Péladeau ?

Son retour ne suffirait sans doute pas à inverser une tendance aussi lourde, mais il aurait au moins pour effet de réconforter les souverainistes qui ne se retrouvent plus dans le discours du PQ.

Même si le comté de Bertrand est désormais disponible, la raison commanderait à M. Péladeau d’attendre après la prochaine élection avant de reprendre du service, en espérant qu’il reste encore une base sur laquelle reconstruire.

Jean-Martin Aussant trouvera aussi matière à réflexion dans le sondage. Il a certainement pris bonne note de l’appui enthousiaste que Bernard Landry a donné à la candidature du président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maxime Laporte, à l’investiture péquiste dans Pointe-aux-Trembles.

Malgré le respect qu’on lui porte, l’influence de l’ancien premier ministre demeure limitée et les positions de M. Laporte sont loin de faire l’unanimité, mais M. Aussant a aussi ses détracteurs, qui ne sont pas prêts à lui dérouler le tapis rouge. Et Pointe-aux-Trembles ne semble plus être le château fort qu’il était.