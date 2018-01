La CAQ à 39% vers un gouvernement majoritaire

La Coalition avenir Québec (CAQ) augmente encore son attrait auprès de l’électorat, à neuf mois des élections : le parti gagne trois points dans le nouveau sondage Léger-Le Devoir pour grimper à 39 % des intentions de vote par rapport à 36 % il y a un mois seulement, en décembre.

À ce seuil, étant donné la domination de la CAQ auprès de la majorité francophone (à 46 %), la formation de François Legault serait assurée d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) chute de quatre points pour atteindre un creux historique de 28 %. Le Parti québécois (PQ) reprend pour sa part un point à 20 % et Québec solidaire (QS) en perd deux pour passer à 9 %.

En fait, tous les indicateurs principaux mesurés par la firme de sondage s’avèrent favorables à la jeune formation, qui n’a jamais pris le pouvoir.

« Comme sondeur, on regarde ce qu’on appelle la matrice des tendances, dit Jean-Marc Léger, président de la firme éponyme. L’ensemble des éléments favorise la CAQ. Elle domine le vote francophone et il y a une forte insatisfaction à l’égard du gouvernement. Elle incarne la volonté de changement, les gens pensent qu’elle peut gagner et son chef, François Legault, est le plus populaire. Elle domine aussi dans le détail des enjeux politiques, en santé ou en éducation, par exemple. La CAQ fait un six sur six dans ces grands facteurs qui déterminent le vote. Une force se démarque donc et se maintient vers le haut. »

Le sondage Web Léger sur les intentions de vote aux élections provinciales de 2018 a été réalisé pour le compte du Devoir du 22 au 24 janvier, avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 %. Au total, 983 électeurs potentiels ont répondu aux questions et le sondeur en chef explique que le taux de réponse a été plus élevé qu’à l’habitude. Même par ce bout, on comprend l’appétit de l’électorat pour la bataille politique en gestation.

L’attrait de la Coalition semble tellement fort en ce moment que la formation accuse un rejet absolu beaucoup moins important que les autres partis. Le sondage a demandé « pour lequel des partis politiques vous ne voteriez jamais » et le PLQ a fait le plein de 33 % des réponses, QS, de 24 %, le PQ, de 22 % tandis que la CAQ n’est rejetée dans l’absolu que par 5 % des électeurs.

« La CAQ devient comme un parti du compromis, dit M. Léger. Si vous êtes un souverainiste fatigué, vous pouvez voter CAQ. Si vous êtes un libéral qui veut changer les choses, vous pouvez voter CAQ. Si vous êtes un Québec solidaire pressé de sortir les libéraux, vous pouvez voter CAQ. Il n’y a que 5 % des électeurs qui ne voteraient jamais pour ce parti. C’est très faible par rapport aux autres. La Coalition ramasse tous les insatisfaits à la manière d’une auberge espagnole. »



Ce que révèle le sondage

La tendance. La CAQ a gagné 17 points depuis mars 2017. À l’inverse, le PLQ perd six points et QS, cinq parts pendant ce temps, tandis que le PQ stagne, si on considère la marge d’erreur. « La première montée de la Coalition s’est faite contre le Parti québécois, commente le sondeur Léger. Là, les libéraux commencent à perdre des points au profit de la CAQ. Est-ce qu’elle peut continuer de monter ? Oui, c’est fluide. La tendance est quand même forte. »

Les régions. La CAQ écrase toute concurrence dans la capitale (53 %) et dans les régions (44 %), tout en talonnant le PLQ (34 %) dans la marge d’erreur avec 32 % des intentions de vote dans la métropole. « Partout au Québec, sauf à Montréal, la CAQ est en avance, dit Jean-Marc Léger. Sur l’île de Montréal, cette situation s’explique par la clientèle non francophone qui reste assez fidèle au PLQ. »

La jeunesse. Les 18-34 ans continuent de favoriser le PLQ (34 %) par rapport à la CAQ (21 %), au PQ (22 %) et à QS (15 %). À l’inverse, la CAQ est plus populaire auprès des deux autres tranches d’âges (35-54 ans et 55 ans et plus), avec des attraits respectifs de 42 et 45 %. Le score du PQ oscille dans les trois catégories autour de son résultat synthèse de plus ou moins 20 %. « La CAQ gruge des points partout, sauf chez les 18-34 ans, résume M. Léger. C’est le seul endroit où le Parti libéral demeure fort. Même si les libéraux sont au pouvoir depuis 15 ans, les jeunes ne sont plus péquistes. »

L’insatisfaction. Le gouvernement libéral retombe au taux de satisfaction de 25 % atteint au plus fort de la période d’austérité. C’est un recul de quatre points par rapport à décembre. Les deux tiers (66 %) des Québécois se disent plutôt ou très insatisfaits du gouvernement.

Le changement. De même, plus de deux électeurs sur trois (67 %) souhaitent du changement et la CAQ (34 %) est perçue comme la formation incarnant le plus cette mutation, suivie de QS (15 %) et loin derrière du PLQ (8 %) et du PQ (9 %), qui traînent en fond de cale.

Le favori. Les gens pensent en plus que la Coalition est la plus susceptible de gagner les prochaines élections, à 34 % contre 30 % pour le PLQ et 5 % pour le PQ. C’est la première fois que la CAQ passe en tête de ce facteur. « La partielle de Louis-Hébert, arraché en octobre par la Coalition, a déclenché quelque chose, dit le sondeur. Les majorités se forment avec les 80 % de francophones et la majorité d’entre eux pense que la CAQ va l’emporter. »

Les chefs. François Legault est choisi comme meilleur premier ministre potentiel par 31 % des répondants, suivi par Philippe Couillard (16 %), Jean-François Lisée (10 %) et les deux porte-parole de QS, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, à 5 %.

Les enjeux. Le sondage questionne les électeurs pour savoir quel parti est le meilleur à leurs yeux en fonction de différents domaines d’intervention du gouvernement. La Coalition domine partout : l’accès à un médecin de famille, la réduction des temps d’attente aux urgences, l’accès aux centres de la petite enfance, la création d’emplois, la réduction des impôts ou le maintien de l’équilibre budgétaire. Partout, sauf pour trois facteurs : la promotion de la langue française et de la culture québécoise, où le PQ se démarque, le partage de la richesse et la protection de l’environnement, deux points forts de QS. Par ailleurs, les électeurs se disent aux deux tiers (66 %) plus favorables à un réinvestissement en santé ou en éducation, pour les familles ou les aînés, qu’à une éventuelle baisse d’impôt pour les particuliers (34 %).

Deux défis. « La force de la CAQ aujourd’hui, c’est de démontrer qu’elle peut devenir une solution de remplacement au Parti libéral, conclut M. Léger. En conséquence, elle est en train de fédérer les insatisfaits. Ce qui lui donne deux défis. Le premier, c’est que quand on monte trop fort, trop vite, c’est difficile d’aller plus haut. La formation va atteindre son plafond rapidement, et on se retrouve à neuf mois des élections. Le deuxième facteur, c’est que les votes pour la CAQ ne sont pas nécessairement pour elle : ils expriment un choix des électeurs contre le gouvernement actuel. Au fil des mois, il faudra leur démontrer pourquoi il serait juste de voter pour la CAQ. »