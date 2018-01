Ma boule de cristal me dit…

Que Pierre Karl Péladeau, président de Québecor, ancien chef du PQ et ancien député de Saint-Jérôme, reviendra dans le giron du Parti québécois en reprenant la circonscription d’Agnès Maltais, prochainement démissionnaire. Pourquoi ? Parce que cet homme est le seul capable de sauver cette circonscription de la ville Québec pour le PQ. Comptons sur la sympathie non équivoque de son maire et aussi, osons le dire, de toutes les radios poubelles de la capitale reconnaissantes de l’obtention de son amphithéâtre…