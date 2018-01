Aussant en emporte le vent

Il faut que le Parti québécois (PQ) soit en bien mauvaise posture pour que ses militants frétillent à l’idée que Jean-Martin Aussant retourne au bercail, lui qui a eu le culot de fonder un parti après avoir quitté le PQ et qui a autant de charisme que Martine Ouellet et Alexandre Cloutier réunis.

Les péquistes se trompent en croyant qu’il les aidera à battre les libéraux et les caquistes, qui ne manqueront pas de rappeler les articles les plus rébarbatifs du programme de la défunte Option nationale (ON), qui a fusionné avec Québec solidaire.

Ce que veut Aussant en réalité, c’est prendre la direction du PQ et en faire une version recommandable d’ON, au grand plaisir du SPQ Libre. Or, pour cela, il faut que le PQ soit battu en octobre et que Jean-François Lisée quitte le navire. Voilà pourquoi il fera le service minimum s’il se ramène.