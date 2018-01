La CAQ souhaite que l’UPAC devienne un corps policier autonome

La Coalition avenir Québec demande toujours que le commissaire à la lutte contre la corruption soit nommé par l’Assemblée nationale. Elle n’en fait cependant plus une condition sine qua non à son appui au projet de loi 107. Ainsi, la CAQ appuiera le projet de loi visant à conférer à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) le statut de corps policier autonome, a annoncé le porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de sécurité publique, André Spénard.

La proposition de mettre sur pied un comité de surveillance des activités de l’UPAC, dont les trois membres seraient nommés par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, constitue un compromis acceptable pour le moment, a-t-il expliqué. Le comité de surveillance sera chargé de « donner son avis » notamment sur l’administration des enquêtes pénales et criminelles effectuées par le corps de police ainsi que sur les suites données aux dénonciations d’actes répréhensibles reçues par le commissaire à la lutte contre la corruption, et ce, « après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires », avait expliqué le ministre Martin Coiteux cet automne.

M. Spénard a insisté mardi sur la nécessité de permettre à l’UPAC d’avoir accès à des banques de données, sans avoir à compter sur la collaboration des autres corps policiers.

Plus de détails suivront.