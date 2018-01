Le goût du mémorable

Au lendemain de « l’hécatombe » au PQ (dixit Cogeco et consorts), on n’en avait que pour « la fille de Félix Leclerc » hier dans la plupart des médias. Même Anne-Marie Dussault, à l’émission 24/60 de Radio-Canada, mettait l’accent sur « la fille de Félix » et la principale intéressée elle-même (qui se prénomme Nathalie, incidemment) n’en finissait plus de citer son célèbre père. Comme disait Gaston Miron (je me permets de faire une citation moi aussi, je ne suis candidat de rien, après tout) « un jour, il y aura quelqu’un en toi […] un homme aimé pour lui, une femme sans image / leur vie aura le goût concret du mémorable ».

En attendant (puisqu’à chaque jour suffit désormais son image), regardons la fumée éclipser l’hécatombe…