Une commémoration fraternelle et sereine

Après une semaine de réflexion, Philippe Couillard a écarté l’idée de faire de l’anniversaire de l’attentat à la grande mosquée de Québec une journée d’action contre l’islamophobie. Il s’agit d’une sage décision, qui permettra de tenir une commémoration fidèle à l’esprit de fraternité et de compassion qui avait animé les Québécois au lendemain de la tuerie.

Le 30 janvier 2017, plusieurs milliers de citoyens s’étaient réunis spontanément pour une vigile aux abords du Centre culturel islamique — la grande mosquée de Québec — où six musulmans avaient été tués la veille, à la prière, par Alexandre Bissonnette, qui avait aussi blessé 19 personnes. La population avait exprimé sa tristesse et sa compassion envers les victimes et leurs proches ainsi que, plus généralement, sa fraternité envers les Québécois de confession musulmane.

Au début du mois, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), un organisme basé à Toronto, a exigé du gouvernement Trudeau qu’il fasse du 29 janvier une journée non seulement de commémoration, mais aussi d’action contre l’islamophobie.

À Québec, la proposition de cette journée contre l’islamophobie n’a pas fait l’unanimité. D’emblée, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec s’y sont opposés. Québec solidaire a cependant appuyé l’initiative. À Ottawa, elle a entraîné des divergences semblables. Seul le Parti vert a fait savoir, mercredi, qu’il la favorisait.

Lundi, Philippe Couillard a indiqué qu’il n’était pas question de « différencier une forme de racisme parmi une autre [sic] ». Le Québec souligne déjà la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, a-t-il dit. Son gouvernement a aussi désigné le 15 janvier à titre de Journée du vivre-ensemble, à la mémoire des Québécois qui ont perdu la vie lors des attentats terroristes de Jakarta et de Ouagadougou en 2015.

Pour plusieurs, le terme « islamophobie » est un mot-valise que les islamistes utilisent pour fustiger toute critique faite à l’encontre de l’islam et de ses courants extrémistes. Ces anti-islamistes, qui craignent l’instrumentalisation de l’attentat de Québec, n’ont pas tort, bien qu’ils aient tendance à exagérer l’importance actuelle et l’efficacité réelle de ces extrémistes au pays.

Signalons en outre que nous ne savons rien encore du véritable mobile du meurtrier. C’est lors du procès, qui doit s’amorcer en mars, que nous connaîtrons ses motifs.

La position du premier ministre est d’autant plus avisée que la commémoration de l’attentat de la mosquée ne mérite aucunement d’être entachée par une polémique politique. Après avoir défendu dans les pages du Devoir cette journée anti-islamophobe, l’iman Hassan Guillet en est venu à cette conclusion. Il vaut mieux abandonner cette idée plutôt que d’alimenter la zizanie et la chicane.

Paradoxalement, la dénonciation de l’islamophobie — ou des « sentiments antimusulmans », pour reprendre l’expression utilisée par le PQ — peut exacerber l’intolérance. Dès qu’ils abordent la question de l’islam, par exemple, les médias sont inondés de commentaires offensants, voire haineux, tellement qu’ils doivent fermer les sections commentaires de leurs plateformes numériques. On doit le reconnaître : les médias sociaux donnent malheureusement une voix amplifiée à des factions intolérantes. Il y a là un sérieux problème.

Il faut donc que cette journée du 29 janvier soit l’occasion, pour cette majorité ouverte et accueillante, de parler plus fort que ces énergumènes bornés et haineux afin de réitérer sereinement ses sentiments fraternels à l’endroit des Québécois de confession musulmane.