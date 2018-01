La patate chaude

Il est toujours mortifiant d’avoir à présenter des excuses à ses adversaires politiques, surtout en année électorale.

C’est pourtant le mea-culpa auquel Jean-Marc Fournier a dû se résoudre cette semaine. En décembre dernier, le leader parlementaire du gouvernement avait accusé la CAQ de tenir un « double langage » en voulant augmenter le salaire des députés « derrière les portes closes à la va-vite ». Dans une lettre qu’il a adressée mardi à l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale, il reconnaît qu’il aurait dû être « plus précis et moins incisif ».

En réalité, la CAQ proposait simplement de compenser la perte de revenu qui résultera de la décision du gouvernement fédéral d’imposer à compter du 1er janvier 2019 l’allocation actuellement non imposable que touchent les députés, ce qui représente une somme allant de 5000 $ à 15 000 $ selon les cas.

Au bout du compte, ils n’auraient pas eu plus d’argent dans leurs poches. Peu importe, M. Fournier excluait catégoriquement la présentation d’un projet de loi pour ajuster leur rémunération d’ici la prochaine élection générale.

Au sein même du caucus libéral, plusieurs n’avaient pas aimé sa réaction. Il a donc dû rectifier le tir et propose maintenant de légiférer non seulement pour neutraliser la nouvelle règle fiscale d’Ottawa, mais aussi pour créer un « comité de rémunération indépendant et permanent ».

Cet épisode est simplement le dernier en date. La rémunération des élus a toujours constitué une patate chaude. Il n’y a jamais de bon moment pour l’augmenter. Chaque fois qu’il en est question, il se trouve immanquablement quelqu’un pour leur reprocher, de façon plus ou moins démagogique, de vouloir s’engraisser à même les fonds publics.

En 2015, M. Fournier avait présenté un projet de loi pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail présidé par l’ex-juge de la Cour suprême Claire L’Heureux-Dubé. En échange d’une hausse qui aurait fait passer leur salaire de base de 90 850 $ à 140 017 $, les députés auraient dû renoncer à leur allocation de dépenses non imposable et augmenter leur participation à leur régime de retraite de 21 % à 41 %.

Même si l’opération se serait traduite par une économie annuelle de 400 000 $ pour les contribuables, M. Fournier avait dû faire marche arrière. Le leader parlementaire du PQ à l’époque, Bernard Drainville, reconnaissait que son vis-à-vis libéral avait raison, mais il prétendait que tout cela était trop compliqué à expliquer à la population. Pour un communicateur de sa trempe, cet aveu d’impuissance était pour le moins suspect.

Il était évidemment plus facile d’opposer, sans apporter les nuances nécessaires, une augmentation de 31 % aux 3 % en cinq ans que le gouvernement Couillard offrait aux employés de l’État ou, pire encore, à la coupe de 50 % qu’il projetait d’imposer aux jeunes bénéficiaires de l’aide sociale.

Depuis le 1er avril 2017, le salaire de base d’un député est de 93 827 $, auquel peuvent s’ajouter des indemnités additionnelles allant de 14 047 $ pour un membre du bureau de l’Assemblée nationale à 70 730 $ pour un ministre et à 98 518 $ pour le premier ministre. L’allocation de dépenses non imposable est de 16 981 $. À titre de comparaison, le salaire de base d’un député fédéral est de 172 700 $.

Bien entendu, si on compare cette rémunération avec le salaire minimum, qui sera augmenté à 12 $ l’heure le 1er mai prochain, on peut dire que les parlementaires ne sont pas à plaindre. La même question n’en revient pas moins année après année : combien vaut un député ? À quelle autre catégorie d’emploi le métier de député peut-il être comparé ?

Le comité L’Heureux-Dubé avait coiffé son rapport d’une citation de Louis-Joseph Papineau : « Dans ce pays […], ce serait étouffer le germe des plus beaux talents que de ne pas faciliter les moyens à ceux qui font preuve d’heureuses dispositions, mais à qui la fortune a été ingrate, de siéger dans cette chambre. »

Il serait sans doute exagéré de prétendre que la rémunération actuelle étouffe « le germe des plus beaux talents », mais tout le monde reconnaît que la vie politique est suffisamment exigeante pour que ceux qui acceptent de s’y engager soient payés décemment.

Le comité avait utilisé une méthode d’évaluation complexe mise au point par une société internationale de gestion des ressources humaines. En se basant sur différents critères attribuables à toutes les sphères d’activité, dans le secteur public comme dans le privé, elle permet d’attribuer un pointage à chaque type d’emploi et de les comparer.

Les auteurs du rapport avaient cependant reconnu les limites de l’exercice. La méthode ne permettait pas de prendre en compte une conception du service public selon laquelle les serviteurs de l’État doivent nécessairement être moins payés, ni les préjugés que la population entretient envers la classe politique. Malheureusement, sa cote est plus basse que jamais.