Nathalie Leclerc saute dans l’arène sous la bannière du PQ

Nathalie Leclerc « [se] crache dans les mains, attache [sa] tuque avec de la broche » et saute dans l’arène politique. La fille du poète Félix Leclerc tentera de se faire élire sous la bannière du PQ dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré le 1er octobre prochain.

La tâche ne sera pas facile. La circonscription est tombée dans l’escarcelle du PLQ au printemps 2014 après avoir été représentée à l’Assemblée nationale par l’ex-chef péquiste Pauline Marois depuis l’automne 2007.

Depuis, une « “écoeurite” politique » s’est emparée de la population, a déploré Mme Leclerc lors d’une conférence de presse à l’Espace Félix-Leclerc mercredi après-midi. Elle s’est aussi dite « déçue », « amère » et « désabusée » de la tournure des événements. « Mais l’inaction, ça ne sert à rien », a-t-elle fait valoir à huit mois et demi des élections générales. « Ça manque de rêve aujourd’hui, vous ne trouvez pas ? » Le « cynisme » est son principal adversaire.

Les derniers sondages sur les intentions de vote des Québécois ne l’effraient « pas pantoute », a-t-elle fait valoir à la presse.

La recrue du PQ a promis mercredi « de voir, d’écouter et de faire bouger les choses » dans la circonscription qui embrasse notamment Boischatel, Baie-Saint-Paul et Baie-Sainte-Catherine. L’amélioration de l’accès aux soins de santé, au moyen notamment de la modernisation de l’hôpital de La Malbaie et de la présence d’un médecin à L’Isle-aux-Coudres, figure parmi ses principales préoccupations. « Je n’ai pas d’expérience politique, mais j’ai beaucoup de mémoire et d’instinct », a-t-elle fait remarquer.

« Je suis la fille de Félix Leclerc. La vie m’a fait ce magnifique cadeau. Je ne peux pas le nier : ma décision d’être candidate relève beaucoup de lui. Vous savez : les yeux de mon père », a lancé Nathalie Leclerc. La mère de trois garçons a d’ailleurs été l’instigatrice du projet d’aménagement de cette salle de spectacle sise sur l’île d’Orléans.

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a décrit l’auteure du récit La voix de mon père comme « un antidote au cynisme » et « l’antiseptique de l’île d’Orléans ». Par ailleurs, M. Lisée s’est dit heureux mercredi de « tourner la page » après l’annonce du départ de figures importantes de sa formation politique, dont Alexandre Cloutier, Nicole Léger et Agnès Maltais. Tous trois ont confirmé mardi qu’ils ne brigueront pas les suffrages l’automne prochain. « Je ne vois pas de bateau qui coule. Je vois une roue qui tourne », a dit Nathalie Leclerc.

« Hier, c’était hier. Aujourd’hui, c’est le début de la suite », a conclu le chef péquiste.

D’autres détails suivront.