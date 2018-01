Le Parti québécois perdra une autre élue d'expérience cet automne. La députée de Taschereau, Agnès Maltais, annoncera à 15h mardi qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat aux prochaines élections provinciales.

Mme Maltais avait été élue pour la première fois sous la bannière péquiste en novembre 1998.

Son nom s'ajoute à ceux de Nicole Léger, François Gendron et Alexandre Cloutier, notamment, qui ne se seront pas, eux non plus, sur les blocs de départ de la prochaine course électorale.