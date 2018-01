Fin des examens gratuits de la vue?

Plus de petits-déjeuners gratuits, plus de ressources spécialisées dans les écoles primaires, un dossier numérique unifié et un nouveau cycle préscolaire : le gouvernement Couillard a dévoilé mardi matin les grandes lignes de sa stratégie éducative pour les enfants de huit ans et moins.

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, avait déjà annoncé dans sa mise à jour économique de novembre son intention d’accorder 337 millions de dollars supplémentaires, d’ici 2022, à la Stratégie sur les services éducatifs aux enfants de 0 à 8 ans. Ce montant fait partie du 1,4 milliard que le gouvernement libéral consacre à ces jeunes dans un plan s’étalant sur cinq ans.

Mardi, le premier ministre Philippe Couillard et les ministres Luc Fortin, Marie Montpetit et Sébastien Proulx ont détaillé l’usage qui sera fait de ces montants.

Québec souhaite ainsi que 725 écoles dont les indices de défavorisation sont parmi les plus élevés puissent offrir le premier repas de la journée gratuitement dès la rentrée 2018, notamment grâce à un partenariat avec le Club des petits-déjeuners. À l’heure actuelle, 300 écoles profitent d’une entente avec cet organisme.

Plus de ressources dès maintenant

Le gouvernement donne aussi le feu vert à l’ajout de 500 ressources spécialisées (psychoéducateurs, orthophonistes, éducateurs spécialisés, etc.) dans les écoles dès maintenant. Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait déjà annoncé en juin que son gouvernement souhaitait embaucher 7200 de ces professionnels au cours des cinq prochaines années. Les 500 personnes-ressources annoncées mardi s’ajoutent à ce nombre.

La stratégie « Tout pour nos enfants » prévoit aussi la création d’un nouveau cycle préscolaire « visant à assurer la continuité de la maternelle 4 ans et 5 ans », selon le document produit par le ministère de l’Éducation. Un « dossier numérique unifié de l’élève » doit aussi être créé, et celui-ci suivra l’élève « tout au long de son parcours scolaire », selon le ministère.

Québec maintient aussi son objectif que, d’ici 2025, 80 % des enfants qui entrent à la maternelle n’aient pas de « facteur de vulnérabilité pour leur développement ». Ce pourcentage était établi à 74 % en 2016, selon les données du ministère de la Santé.

Le gouvernement souhaite aussi « offrir, dans l’école, un dépistage des troubles de la vue aux élèves de l’éducation préscolaire ». Ces examens sont actuellement remboursés par la Régie de l’assurance maladie pour tous les enfants de 18 ans et moins, mais le ministère de l’Éducation estime que seulement 20 % des parents se prévalent de cet examen avant l’entrée à l’école de leurs enfants.