Journée nationale d'action contre l'islamophobie: Couillard dit «non» à son tour

Le premier ministre Philippe Couillard s’oppose lui aussi à la création d’une « Journée nationale de commémoration et d’action contre l’islamophobie ». À moins de dix mois des prochaines élections générales, le Parti libéral du Québec emboîte ainsi le pas à la Coalition avenir Québec et au Parti québécois.

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a demandé au gouvernement fédéral d’instituer une « Journée nationale de commémoration et d’action contre l’islamophobie », qui coïnciderait avec le premier anniversaire de la tuerie à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017. À l’Assemblée nationale, seul Québec solidaire s’y est montré favorable.

M. Couillard a, lui, repoussé lundi la proposition du CNMC. « Il n’est pas question de différencier une forme de racisme parmi une autre. L’islamophobie, c’est une forme du racisme qui existe dans toutes les sociétés. Nous ne sommes pas pires que les autres sociétés, loin de là », a-t-il déclaré en marge d’une annonce au Lac-Saint-Jean.

Il est préférable de souligner collectivement notre engagement contre le phénomène du racisme et de la discrimination plutôt que de singulariser l’une de ses manifestations [l’islamophobie, par exemple]. Le premier ministre québécois Philippe Couillard

Le chef du gouvernement a néanmoins insisté sur la nécessité de commémorer la fusillade visant des musulmans de Québec, ayant fait six morts et plusieurs blessés, il y a près d’un an. « La tragédie épouvantable qui a eu lieu, il faut la commémorer. On va la commémorer », a-t-il affirmé.

« Le Québec souligne déjà son engagement dans la lutte contre le racisme et la discrimination de plusieurs façons », a poursuivi M. Couillard afin de justifier son refus de se rallier à l’idée de créer une « Journée nationale de commémoration et d’action contre l’islamophobie ». Il a rappelé que le Québec participe, sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, à la Semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale, qui comporte la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

D’autre part, le gouvernement québécois a mis sur pied la « Semaine québécoise des rencontres interculturelles », qui a lieu à la fin octobre. Enfin, il a désigné le 15 janvier : « Journée nationale du vivre-ensemble », y voyant une façon de mettre en lumière les initiatives visant à favoriser « l’inclusion et la cohésion sociale » tout en rappelant la « mémoire des Québécois qui ont perdu la vie lors d’attentats ou d’actes de terrorisme de Jakarta et Ouagadougou en 2015 ».

« Mauvaise bonne idée », selon Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, regrette de voir le premier anniversaire de la tuerie à la grande mosquée de Québec être terni par un débat stérile sur la création d’une « Journée nationale de commémoration et d’action contre l’islamophobie ». Il a reproché au CNMC d’avoir manqué de flair politique en faisant sa proposition le 5 janvier dernier. « Quant à la demande d’une journée nationale contre l’islamophobie, c’est une mauvaise bonne idée et c’est une erreur de faire cette demande-là parce qu’il était évident qu’une telle proposition allait provoquer un débat politique où s’abreuvent allègrement les politiciens et les quasi politiques. […] Il était aussi évident que ce débat-là occulterait notre devoir de mémoire envers les victimes de la tuerie de la mosquée et c’est exactement ce qui s’est produit », a-t-il déclaré lundi après-midi.

S’appuyant sur une longue note préparée sur le sujet, M. Labeaume a dit que « les sociétés québécoise et canadienne sont majoritairement composées d’individus généreux, tolérants et accueillants ». Quant à savoir si l’islamophobie existe, il a rétorqué « bien sûr, il n’y a aucun doute ». « Le terrible problème de nos concitoyens et concitoyennes de confession musulmane est qu’ils sont victimes de l’amalgame créé par les cruautés perpétrées par Daech [le nom arabe du groupe EI] et al-Qaïda », a-t-il fait valoir.

