Assaut sur les pouponnières: bêtise bureaucratique

Le ministère de la Famille a décidé de restreindre considérablement la tolérance qui permet aux centres de la petite enfance (CPE) et aux garderies subventionnées de retarder en septembre le transfert vers le service de garde ordinaire des bambins de la pouponnière qui ont atteint l’âge de 18 mois. Il s’agit d’une décision bureaucratique aberrante, fondée sur aucune donnée probante, une mesure qui, de surcroît, ne procure que des économies de bouts de chandelle.

En mai 2012, la ministre de la Famille Yolande James annonçait fièrement que les enfants pouvaient rester à la pouponnière jusqu’à l’âge de 29 mois, alors que la tolérance accordée était alors de 23 mois. Elle réglait ainsi le problème des « bébés nés au printemps », évitant que les parents de ces bébés ne puissent trouver de places pour leurs rejetons. Un rapport d’évaluation du ministère avait recommandé l’application de cette nouvelle tolérance administrative.

La problématique était la suivante. L’âge minimal pour fréquenter la garderie est fixé à 18 mois. Les enfants de moins de 18 mois doivent aller à la pouponnière, où les ratios éducatrice-enfants sont plus élevés, ce qui entraîne des coûts additionnels de l’ordre de 19 $ par poupon dans un CPE. Si, en septembre, un parent inscrivait son enfant de 16 mois, par exemple, à la pouponnière, il franchissait le seuil des 18 mois deux mois plus tard. Mais il restait à la pouponnière jusqu’au mois de septembre suivant. Le CPE ou la garderie devait assumer un manque à gagner quand les 23 mois de l’enfant sonnaient. Pour éviter les pertes financières, CPE et garderies refusaient bien souvent d’accueillir les poupons âgés de 15 à 17 mois, une pratique qu’on a réussi à corriger mais qui risque maintenant de revenir.

Le ministère a décidé qu’en 2018, le nombre d’enfants de 18 à 29 mois à la pouponnière devra baisser : près de la moitié d’entre eux devront être transférés en cours d’année, sans attendre la composition des groupes en septembre. À défaut de quoi les subventions seront réduites.

La valeur de ces subventions majorées pour les enfants de plus de 18 mois à la pouponnière s’élève à 17,5 millions, selon le rapport de 2012, sur un budget total de 2,5 milliards pour les services de garde subventionnés.

À l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ), on n’arrive pas à comprendre la décision du ministère.

Intégrer dans des groupes ordinaires des enfants issus de la pouponnière en cours d’année — tous les mois, si on suit la logique bancale du ministère — signifie qu’il faut déplacer des enfants dans chacun des autres groupes pour accueillir les nouveaux. C’est l’effet domino.

Au ministère, on avance que les enfants à la pouponnière qui ont dépassé l’âge de s’y retrouver n’ont pas accès à un programme éducatif et à du matériel qui leur sont adaptés. L’argument ne tient pas : les éducatrices s’adaptent aux enfants à mesure que ceux-ci vieillissent. Qu’ils vieillissent ensemble, peut-on ajouter. Le ministère ne dispose d’ailleurs d’aucune donnée qui montrerait qu’il y a un problème.

Il semble que des fonctionnaires, du haut de leur tour d’ivoire, croient pouvoir faire mieux que les CPE sur le terrain. À moins qu’il ne s’agisse d’une bête compression budgétaire. Dans les deux cas, le nouveau ministre de la Famille, Luc Fortin, qui a su démontrer dans le passé qu’il avait du jugement, doit tuer dans l’oeuf cette ineptie bureaucratique.