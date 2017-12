Allégations non fondées: l’étau se resserre autour d’Yves Francoeur

L’étau se resserre autour du président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, encore muet mercredi sur la conclusion d’une enquête qui a établi qu’« aucune preuve » ne permet d’étayer ses prétentions sur la fermeture prématurée d’une enquête en raison de pressions politiques.

Les ministres Robert Poëti, Pierre Moreau, Christine St-Pierre et Stéphanie Vallée ont tour à tour réitéré la demande d’excuses formulée mardi par leur collègue Jean-Marc Fournier.

« Le minimum qui pourrait arriver, ce serait certainement de s’excuser, je pense », a déclaré Pierre Moreau à son arrivée au conseil des ministres. « Les policiers savent très bien que l’on vit dans un État de droit et ils ne peuvent pas avoir un comportement aussi, répréhensible que celui-là. Moi, je pense que sa responsabilité civile est engagée », a ajouté l’avocat de carrière.

Au terme d’une enquête qu’elle a menée auprès de 60 personnes, une équipe mixte pilotée par la Sûreté du Québec (SQ) et supervisée par le Bureau des enquêtes indépendantes a conclu que les allégations d’Yves Francoeur étaient non fondées. « Aucune preuve ne démontre quelque fraude ou trafic d’influence », a-t-elle statué.

Le 27 avril, Yves Francoeur a déclaré au micro du 98,5 FM qu’une enquête de fraude ou de trafic d’influence qui concernait deux élus libéraux, dont un siégeait toujours à l’Assemblée nationale, avait été bloquée en plus haut lieu — et peut-être au sein même du DPCP. Des médias ont plus tard révélé que l’enquête aurait porté sur l’ex-ministre libéral Raymond Bachand et le leader actuel du gouvernement, Jean-Marc Fournier.

« Je trouve que ce qui s’est passé est totalement injuste et que le silence de M. Francoeur est inadmissible », a réagi ce dernier mardi, en réclamant des excuses.

« Je pense qu’il devrait aussi s’expliquer, dire ce qui s’est passé », a fait valoir Robert Poëti, qui a lui-même fait carrière comme policier. « Compte tenu de l’enquête à ce stade-ci, il devrait une fois pour toutes dire ce qu’il en est. »

Aucun des ministres n’est allé jusqu’à demander la démission d’Yves Francoeur. « Je pense qu’au minimum, ça prend des excuses. Minimum. Et après ça, eh bien c’est à lui de décider ce qu’il va faire de son avenir », a déclaré Christine St-Pierre.

« Jean-Marc Fournier, qui est le principal intéressé, a eu les mots justes hier », a aussi affirmé Stéphanie Vallée.