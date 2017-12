Nominations de huit enquêteurs au BEI

Québec a procédé à la nomination d’un superviseur et de huit enquêteurs au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). Le BEI compte désormais vingt-sept enquêteurs et trois superviseurs. L’organisme créé en 2013 est chargé d’enquêter sur les décès ou accidents graves survenant pendant des interventions policières et sur les allégations relatives à une infraction criminelle commise par un policier. Il a amorcé ses activités à l’automne 2015 avec neuf enquêteurs et deux superviseurs.