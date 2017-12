Internet haute vitesse : Québec investit 1,5 milliard

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi avoir investi 1,5 milliard de dollars dans sa première stratégie numérique. Celle-ci vise notamment à connecter l’ensemble des citoyens du Québec à l’Internet haute vitesse d’ici cinq ans et à augmenter la présence du numérique dans l’administration publique et les milieux de la santé et de l’éducation. « [La stratégie] marque le commencement d’une transformation sociétale que l’on veut réussie et harmonieuse, au bénéfice de tous les citoyens », s’est félicitée la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.