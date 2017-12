Un ex-organisateur libéral coupable d’attentat à la pudeur

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Saint-Jérôme — L’ancien organisateur politique Gilles Cloutier a été reconnu coupable, lundi, d’attentat à la pudeur à l’endroit d’une fillette ainsi que de voies de fait sur deux enfants dans le cadre d’actes commis il y a plus de 40 ans. Les faits reprochés se sont déroulés entre 1967 et 1973 et visaient deux victimes qui étaient alors âgées entre 8 et 15 ans. L’identité de ces deux personnes, qui sont maintenant âgées dans la soixantaine, est protégée par une ordonnance de non-publication.M. Cloutier demeurera en liberté jusqu’à ce qu’il connaisse sa peine.