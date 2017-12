Bulletin ministériel

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David, a bien mesuré le « tsunami social » déclenché par la dénonciation des agressions sexuelles commises par le producteur Harvey Weinstein, et elle a joint le geste à la parole. Son projet de loi pour contrer les violences sexuelles sur les campus s’imposait. A

Des surplus, des baisses d’impôt : on ne peut pas accuser le ministre des Finances, Carlos Leitão, ne de pas avoir livré la marchandise, même si sa dernière mise à jour avait un fort relent électoraliste. Il a eu le bon sens de ne pas suivre Ottawa dans l’aberrante exemption de taxe consentie à Netflix. A–

Sébastien Proulx (Éducation) est déjà un vieux routard. Il fait un premier pas pour régler le problème lancinant des écoles illégales, mais la solution de l’école à la maison demeure bancale. Les contribuables électeurs auront droit à une baisse de taxe scolaire en cette année électorale, mais plusieurs risquent de déchanter l’an prochain. B

Véritable pompier en chef du gouvernement, le ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique, Martin Coiteux, en a plein les bras avec les problèmes internes de l’UPAC et du SPVM, mais on ne peut certainement pas lui reprocher de ne pas agir. B

Luc Fortin avait agréablement surpris par sa réaction bien sentie à l’entente avec Netflix. Plusieurs ont regretté de le voir quitter la Culture avant de pouvoir présenter sa nouvelle politique, mais il a bien commencé son mandat à la Famille en négociant in extremis une entente qui a évité une grève générale dans les CPE. B

Être responsable de la loi 101 dans un gouvernement libéral est particulièrement ingrat. La nouvelle ministre de la Culture, Marie Montpetit, a eu une réaction rafraîchissante en qualifiant d’« irritant » le recours systématique au « bonjour-hi » dans les commerces, n’en déplaise au premier ministre. Son plan d’aide aux médias écrits a été bien accueilli. Elle n’a cependant pas réussi à dissuader Parcs Canada de transférer à Ottawa les artefacts historiques et archéologiques de la région de Québec. B

Il est sans doute plus facile de gérer l’abondance que l’austérité, mais le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, n’en a pas moins réussi là où son prédécesseur avait échoué en concluant une entente avec les ingénieurs de l’État qui semblait une mission impossible. B

La ministre du Travail, Dominique Vien, n’attendra pas le reste du Canada pour éliminer les clauses de disparité de traitement qui discriminent les jeunes travailleurs. Mieux encore, elle entend prendre le bâton du pèlerin pour convaincre les autres provinces de l’imiter. B

Il était risqué de nommer aux Transports un député sans expérience ministérielle. André Fortin a démontré un bel aplomb. Le projet de réforme du Code de la sécurité routière est passablement musclé. Il n’a cependant pas réussi à expliquer comment le projet de monorail Montréal-Québec, dont M. Couillard s’est entiché, pouvait se concilier avec celui d’un train à grande fréquence (TGF) mis en avant par VIA Rail. B

L’ancienne présidente de la CAQ Dominique Anglade (Développement économique) est maintenant vice-première ministre. Avec un taux de chômage à un plancher record, il est difficile de nier que l’économie québécoise se porte bien. La prise de contrôle de la CSeries par Airbus n’en constitue pas moins un échec et une blessure à l’ego national. B–

En mission commandée, le nouveau ministre de l’Immigration, David Heurtel, a dû réparer les pots cassés par sa prédecesseure Kathleen Weil en transformant la Consultation sur la discrimination systémique et le racisme en un simple forum sur l’emploi qui a complètement occulté l’enjeu de départ. B–

La nomination d’un environnementaliste à la présidence du BAPE a envoyé un signal positif, et M. Couillard souhaitait manifestement un changement de ton à l’Environnement en y nommant Isabelle Melançon. Elle promet d’être « à l’écoute », mais elle l’a fait bien discrètement jusqu’à présent. C

Pierre Moreau a été anormalement effacé depuis son arrivée aux Ressources naturelles et à l’Énergie. On attend avec impatience la réglementation sur les hydrocarbures près des zones habitées, mais il en a inquiété plusieurs en se montrant favorable à la fracturation dans le cas du gisement Bourque. Son « couac » dans l’affaire Guy Ouellette a causé un certain froid dans la députation libérale. C

Qu’il s’agisse du cannabis, du chantier Davie ou encore de l’expulsion de la famille sri-lankaise que tout le monde souhaitait voir rester au Québec, l’écoute d’Ottawa ne s’est pas améliorée, malgré le grand désir d’harmonie qu’a pu manifester le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, en ce 150e anniversaire de la Confédération. C

Laurent Lessard est nettement plus à l’aise à l’Agriculture qu’aux Transports, où il s’était surtout signalé par sa passivité lors du cafouillage de l’autoroute 13. On lui sait gré de vouloir assurer notre autosuffisance en fraises, en poivrons et en laitue, mais cela ne devrait pas lui faire perdre de vue le lucratif marché du cannabis. C

Après le gâchis de la Consultation sur la discrimination systémique et le racisme, Kathleen Weil s’est vu confier le nouveau ministère des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, dont M. Couillard plaidait l’inutilité jusqu’à ce que son appui au PLQ commence à vaciller. Malgré la motion adoptée à l’Assemblée nationale, elle a dû prendre la défense du « bonjour-hi ». C–

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a réussi non sans peine à clore la saga du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État. Aussitôt adopté, aussitôt suspendu par la Cour supérieure, en attendant que les tribunaux statuent sur la constitutionnalité du principe de la réception des services publics « à visage découvert ». C–

François Blais (Emploi et Solidarité) a subi toute une rebuffade quand le comité qu’il avait lui-même mis sur pied a torpillé le projet d’instaurer un revenu minimum garanti, dont il s’était fait le promoteur à l’époque où il enseignait à Laval. Il a trouvé son rapport « confus », mais tout le monde en a très bien compris le sens. D

M. Couillard fait de gros efforts d’imagination pour bricoler des ministères dont la seule justification semble être de permettre à la vice-première ministre déchue, Lise Thériault (Protection du consommateur et Habitation), de conserver une place au cabinet. D

On n’avait encore jamais vu un ministre utiliser sa fonction pour régler ses comptes personnels avec aussi peu de gêne que l’a fait Gaétan Barrette, mais M. Couillard semble n’avoir aucune objection. Il avait promis de « détruire un à un » les collègues avec lesquels il avait eu des différends dans sa vie antérieure, et il a tenu parole. Le milieu de la santé est unanime à décrier sa brutalité et le « chaos » dans lequel il a plongé le réseau. E