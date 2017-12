Philippe Couillard s’en prend à la CAQ en fin de session parlementaire

Une « joke », « n’importe quoi », « du siècle dernier » : Philippe Couillard ne retient plus ses coups à l’endroit de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui est vue comme « la » solution de rechange au Parti libéral du Québec (PLQ) par de plus en plus de Québécois.

« La CAQ, c’est n’importe quoi ! C’est presque caricatural. On lance une chose, puis on l’oublie », a lancé le premier ministre avant l’ajournement des travaux parlementaires vendredi. Contrairement à la CAQ, le PLQ est guidé par des « valeurs profondes », et non pas par les « sondages » et les « premières pages » des journaux, s’est félicité le chef du gouvernement.

Ces « premières pages », faut-il le rappeler, ont donné des munitions à l’opposition au cours de l’automne : le PLQ a fait les manchettes à répétition, tantôt par la mise au jour de nouvelles informations sur l’enquête Mâchurer visant son ancien chef Jean Charest, tantôt par l’arrestation du député Guy Ouellette, soupçonné de divulguer des informations confidentielles à la presse.

La claque de Louis-Hébert

L’équipe de M. Couillard avait amorcé la session en encaissant une solide « claque » de la part des électeurs de Louis-Hébert. M. Couillard se disait toujours « peiné » vendredi qu’ils aient donné les clés de ce fief libéral à la CAQ.

« Dans la vie, quand quelque chose commence mal, c’est rare que ça finisse bien », a-t-il professé. Après le départ du candidat Éric Tétrault pour une affaire de harcèlement, les libéraux se sont rabattus sur une candidate de huitième choix dans la circonscription de Québec. La gifle a été monumentale : plus de 16 000 électeurs ont délaissé le PLQ au profit de la CAQ.

Sonnée, l’équipe de M. Couillard s’est mise à la tâche de piller le programme politique de la CAQ. Baisse d’impôts, « chèque » de 100 $ aux parents, examen d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis, uniformisation régionale de la taxe scolaire, ajout d’un deuxième bain pour les résidents des CHSLD, création d’un comité de surveillance de l’UPAC, abolition des clauses de disparité salariale : voilà autant de thèmes et de propositions caquistes qui ont été repris — en tout ou en partie — par les libéraux au cours des quatre derniers mois.

« Et la beauté de l’affaire, c’est que tout ça, ce n’est même pas 10 % de notre programme », s’est félicité le chef caquiste, François Legault, à moins de dix mois des élections générales.

Le Parti québécois (PQ) a, lui, choisi de ne pas participer à la surenchère de mesures pour alléger le fardeau fiscal des Québécois entreprise par le PLQ et la CAQ. En marge, Jean-François Lisée a plutôt mis en garde les électeurs contre les promesses d’abaisser les impôts tout en améliorant les programmes de l’État. « Ceux qui vous disent ça sont des charlatans ! » s’est exclamé le chef péquiste.

« Par chez nous, il y a une expression : quatre trente sous pour une piastre », a aussi dit la co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé. « La vision qui est mise en avant par la CAQ est la même vision que le gouvernement libéral », a-t-elle déploré.

Le vent tourne

La CAQ a néanmoins bondi de huit points dans les sondages d’opinion du mois d’août au mois de décembre. Elle recueille désormais 36 % des intentions de vote ; suffisamment pour aspirer à former un gouvernement majoritaire.

Les intentions de vote Début de session Fin de session CAQ 28% 36% PLQ 32% 32% PQ 22% 19% QS 12% 11%

Source: sondages Léger Source: sondages Léger

M. Legault s’est targué vendredi d’être à la tête de « l’équipe du changement », vantant même l’absence de membres dans son caucus qui ont été titulaires de ministère dans le passé. « Moi, je n’ai jamais été premier ministre du Québec. […] Il n’y a personne ici qui a été ministre dans un gouvernement. Donc, effectivement, on est l’équipe du changement », s’est-il enorgueilli.

Le chef libéral a candidement annoncé à la presse qu’il « n’a pas l’intention de reprocher à [ses] adversaires leur manque d’expérience » — l’inexpérience étant vue de nos jours davantage comme une qualité qu’un défaut, a-t-il reconnu implicitement.

Derrière un lutrin habillé du slogan « Économie forte, prospérité retrouvée », M. Couillard a rappelé que, sous sa gouverne, le taux de chômage est passé sous le seuil de 6 % pendant que la cote de crédit du Québec a crû. Il ne s’accrochera toutefois pas à son « bilan exemplaire » d’ici au scrutin d’octobre. Le PLQ présentera un « projet » visant à accroître la « qualité de vie » sans renoncer à la « bonne gestion des finances publiques et de l’économie », a-t-il promis.

Le projet du PQ sera tout autre : « Le projet de société, c’est une nation qui arrête de s’excuser d’exister », a déclaré M. Lisée. Son parti s’est présenté à l’automne comme un choix « vert », pour ensuite avancer — puis reculer — sur la promesse de déposer un projet de loi musclé sur la laïcité. Il a finalement retrouvé sa place dans le débat public par le biais d’une motion invitant tous les commerçants à accueillir leurs clients avec un « bonjour ». « Cette semaine, on avait plus que notre juste part de chroniques. J’ai l’impression qu’on est très, très présents », a lancé le chef du PQ, le sourire aux lèvres.

Principaux projets de loi adoptés 62 : favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État

108 : favorisant la surveillance des contrats et instituant l’Autorité des marchés publics

137 : concernant le Réseau électrique métropolitain

Le test de la crédibilité

Questionnés sur l’avance de la CAQ, tant le premier ministre que le chef de l’opposition officielle ont suggéré aux Québécois de passer au crible les propositions caquistes. « Sur Netflix, [ils] ont changé de position trois fois dans la même journée », a relevé M. Lisée.

En immigration, le chef caquiste a en revanche fait son nid, loin de celui du PQ. « Le critère le plus important [pour la sélection des immigrants], ça va être les qualifications », a confirmé François Legault. Et quel poids aura le critère de la connaissance du français ? « Bien, il va avoir un certain poids », a-t-il tenté.

« Le voir reculer sur le français de cette façon-là, les bras m’en sont tombés, a réagi M. Couillard. Il a dû penser que ce jour-là, c’était bon pour faire des points. »

François Legault a laissé d’autres questions en suspens. Il a réitéré l’appui de la CAQ au projet de troisième lien reliant Québec et Lévis, mais il a admis ne pas « être équipé » pour lui accoler « un chiffre précis ». Le nombre de circonscriptions qu’il convoite ? « Bien, écoutez, le maximum possible », a-t-il répondu.

Le chef libéral a aussi déploré les « pointes d’arrogance » du chef de la CAQ, qui imagine déjà, selon lui, la redécoration de l’appartement officiel du premier ministre dans l’édifice Price, dans le Vieux-Québec. « Je trouve que M. Legault a l’air de tenir les électeurs pas mal pour acquis ces temps-ci », a-t-il déploré.

QS a appelé ces mêmes électeurs à faire une croix sur le « conservatisme politique » en se présentant comme le parti du « pragmatisme qui bouscule les vieux partis ». « On ne peut pas changer le Parti libéral pour son petit frère caquiste », a plaidé Gabriel Nadeau-Dubois.

Une session truffée de rebondissements 6 septembre Le candidat libéral Éric Tétrault et son opposant caquiste Normand Sauvageau se retirent de l’élection partielle de Louis-Hébert pour des gestes inappropriés commis par le passé

9 septembre Jean-François Lisée obtient un vote de confiance de 92,8 % des membres du PQ

20 septembre Québec refuse de condamner la répression espagnole à quelques jours du référendum sur l’indépendance de la Catalogne

20 septembre Gaétan Barrette annonce qu’un deuxième bain sera offert aux résidents des CHSLD

28 septembre Entente avec Netflix, dont les revenus ne seront pas taxés par Ottawa. Québec annonce que la taxe de vente sera tout de même perçue



2 octobre Élection de la caquiste Geneviève Guilbault dans Louis-Hébert avec 51 % des voix

6 octobre Entente entre Québec et les médecins omnipraticiens, dont la rémunération sera haussée de 14,7 % d’ici 2023

11 octobre Remaniement ministériel d’envergure : Rita de Santis est la seule ministre exclue

16 octobre Airbus acquiert 50,01 % du programme d’avion CSeries de Bombardier, dans lequel Québec avait investi 1,3 milliard de dollars

18 octobre La consultation sur le racisme et la discrimination systémique est avortée au profit du forum sur les problèmes d’emploi des immigrants

25 octobre Arrestation du député libéral Guy Ouellette par l’UPAC



1er novembre Le ministre Pierre Moreau s’abstient lors du vote sur la motion soulignant le caractère « historique » du discours du président de l’Assemblée nationale demandant à l’UPAC « d’accuser ou de s’excuser »

16 novembre Présentation du projet de loi encadrant la légalisation du cannabis 21 novembre Carlos Leitão annonce une baisse d’impôt rétroactive de 1,1 milliard de dollars ; Guy Ouellette réintègre le caucus libéral

30 novembre Adoption d’une motion unanime invitant les commerçants à accueillir leurs clients avec un « bonjour »

30 novembre Démission de Marcel Forget, le numéro deux de l’UPAC



1er décembre L’article de la loi sur la neutralité religieuse portant sur la prestation et la réception de services publics « à visage découvert » est invalidé par un juge ; le commissaire à l’éthique blâme l’ancien élu caquiste Claude Surprenant pour le financement d’activités partisanes par des fonds publics

2 décembre Les délégués de Québec solidaire donnent leur accord à la fusion avec Option nationale

4 décembre Lancement d’une étude d’opportunité pour un troisième lien entre Québec et Lévis

6 décembre Québec suspend le directeur du SPVM, Philippe Pichet, dans la foulée d’un rapport faisant état d’un climat de tension au sein du corps de police ; le directeur de la SQ, Martin Prud’homme, assure l’intérim Dave Noël