La discrimination dans l’embauche: ça suffit!

Après le tollé qui a suivi l’annonce du forum sur la « discrimination systémique et le racisme », le gouvernement Couillard a fait volte-face et choisi d’opter pour une consultation d’un jour sur « la valorisation et contre la discrimination » des immigrants. Dans les deux cas, il a fait preuve d’étroitesse d’esprit. Pourquoi ? Parce que la discrimination dans l’embauche ne cible pas que les immigrants. Des Québécois de souche francophones, instruits et expérimentés sont cloués à l’aide sociale du fait de la discrimination dans l’embauche fondée sur l’âge et de leur condition sociale résultant de la discrimination dans l’embauche.

Ce gouvernement a choisi de miser sur l’immigration pour résoudre la prétendue pénurie de main-d’oeuvre. Or nombre d’immigrants subissent la discrimination dans l’embauche du fait de leur race. Au lieu des forums à saveur électoraliste pour faire le plein de votes dits culturels, le gouvernement Couillard devrait s’attaquer aux employeurs des secteurs privé et public qui ne respectent par les dispositions (art. 10, 16, 18, 18.1) de la Charte des droits de la personne et des droits de la jeunesse par leurs pratiques discriminatoires de tout acabit. Il devrait également ramener à l’ordre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) qui rejette du revers de la main une plainte pour discrimination dès que la partie mise en cause donne une version des faits contraire aux allégations de la partie plaignante. Pis encore, depuis quelques années, la version des faits de la partie mise en cause n’est plus remise à la partie plaignante.

L’aveuglement du gouvernement est tel que la discrimination dans l’embauche ne figure pas parmi les grands dossiers du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Voilà la source du calvaire de personnes qui deviennent bénéficiaires de l’aide sociale du fait de cette discrimination, de son incurie et du laxisme de la CDPDJ. Les gouvernements successifs n’ont jamais compris qu’une personne qui ne mange pas à sa faim ne peut faire une recherche d’emploi active, se battre contre l’opacité de la CDPDJ et son penchant pour les employeurs. Ce gouvernement a-t-il calculé les pertes de l’État en taxes et impôts dues à la discrimination dans l’embauche ? Combien lui coûte cette discrimination (allocations de dernier recours, allocations logement, médication, soins médicaux, etc.) ?