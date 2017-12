Enregistrement obligatoire des armes à feu

La Loi sur l’immatriculation des armes à feu, qui rendra obligatoire l’immatriculation des armes à feu sans restriction présentes sur le territoire du Québec, entrera en vigueur le lundi 29 janvier 2018, a annoncé le gouvernement québécois jeudi. Ainsi, les propriétaires d’armes à feu sans restriction et les entreprises qui en font le commerce devront faire immatriculer gratuitement les armes auprès du Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF). Les propriétaires d’armes à feu actuels disposeront d’un an pour enregistrer leurs armes. « Cet outil supplémentaire de prévention, réclamé par plusieurs regroupements et associations, dont les organisations policières, permettra un meilleur contrôle des armes à feu sur le territoire québécois, ce qui évitera bien des drames », a affirmé le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.