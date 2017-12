Le bras droit de Philippe Couillard quitte ses fonctions

Photo: INESSS

Québec — Le numéro deux du gouvernement et ami personnel de longue date du premier ministre Philippe Couillard, Juan Roberto Iglesias, quitte ses fonctions. Âgé de 71 ans, M. Iglesias, qui était secrétaire général du gouvernement depuis avril 2014, donc grand patron de la fonction publique et personne clé pour assurer le lien entre le politique et l’administratif, prend une semi-retraite. Il demeurera cependant conseiller spécial ad hoc du premier ministre Couillard, dans certains dossiers, notamment au moment de préparer, d’ici mars, le prochain budget du gouvernement, qui prendra toute son importance comme étant le dernier avant l’échéance électorale. Il n’est pas clair dans quelle mesure la santé fragile de M. Iglesias a joué un rôle dans sa décision de quitter le bateau, à ce moment-ci.