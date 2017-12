La motion sur le «bonjour-“hi”» irrite les Québécois anglophones

À « bonjour-hi », la ministre Kathleen Weil continuera de répondre « bonjour-hi », y voyant « un signe de respect » à l’égard de son interlocuteur. La motion invitant tous les commerçants à accueillir leurs clients avec un « bonjour » bien senti, qui a été adoptée par tous les élus de l’Assemblée nationale jeudi dernier, n’y changera rien. « Ce n’est pas exclusif », a fait remarquer Mme Weil mercredi. La ministre responsable des Relations avec les Québécois de langue anglaise a avoué que la motion a provoqué la « colère » de la communauté anglophone. « Eux, ils ont de la misère à suivre ce qui se passe à l’Assemblée nationale. Ils pensaient qu’on avait légiféré pour bannir l’anglais. C’était extrême », a-t-elle relaté dans une mêlée de presse.

La députée de Notre-Dame-de-Grâce a été presque instantanément submergée d’appels téléphoniques de personnes n’arrivant pas à croire que le Parti libéral du Québec ait appuyé une motion du Parti québécois écorchant la formule de politesse bilingue « bonjour-hi » —, qui est à la mode notamment dans le centre-ville de Montréal.

Depuis, elle multiplie les entrevues, principalement dans les médias anglophones, afin de « rassurer les gens » sur la portée de la motion « symbolique ». Il n’y a « rien de négatif » dans le libellé de la motion retenu jeudi dernier, après une négociation publique entre Philippe Couillard et Jean-François Lisée. Le premier ministre et le chef de l’opposition officielle en étaient arrivés à ce compromis : « Que l’Assemblée nationale réaffirme clairement à tous que le français est la langue officielle et commune du Québec ; qu’elle prenne acte que 94 % des résidents du Québec comprennent le français ; qu’elle rappelle que le mot “bonjour” est un des mots de la langue française les plus connus chez les non-francophones du monde ; qu’elle rappelle que ce mot exprime magnifiquement la convivialité québécoise ; qu’en conséquence, elle invite tous les commerçants et tous les salariés qui sont en contact avec la clientèle locale et [la clientèle] internationale à les accueillir chaleureusement avec le mot “bonjour”. »

Une motion sans conséquence

Bref, la motion invite « poliment », « gentiment », « de façon respectueuse » les commerçants à employer l’expression « bonjour », a indiqué Mme Weil. « Il n’y avait que du positif. Mais, ce n’est pas ce qui a été compris par la communauté [anglophone]. Les gens sont bilingues. Ils parlent deux langues. [Montréal,] c’est une ville qui est ouverte à la diversité », a plaidé l’élue montréalaise.

Par ailleurs, la ministre répète sur toutes les tribunes que le gouvernement libéral ne donnera « pas de suite » à la motion, par exemple en contraignant au moyen d’une loi les commerçants à aborder leurs clients dans la langue française. « On ne peut pas empêcher nos gens de s’exprimer. On pourrait dire : “Buenos días. Gracias.” Il n’y a personne qui va dire : “Ben non, on ne peut pas dire cela” », a affirmé Mme Weil.

La ministre responsable des Relations avec les Québécois de langue anglaise ne manquera pas de saluer les Montréalais qui l’abordent, et dont elle ignore la langue usuelle, par un bon « bonjour-hi ». « Moi, je vois ça comme un signe de respect. La personne se dit : “Peut-être que j’aimerais mieux parler en anglais.” Je réponds “bonjour-hi” parce que je retourne le respect, me disant peut-être que cette personne souhaiterait continuer en anglais... ou en français », a expliqué l’élue parfaitement bilingue.

La ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Marie Montpetit, avait qualifié l’expression « bonjour-hi » d’« irritant » sur les ondes de LCN il y a près de deux semaines. Une erreur, selon M. Couillard. « Qualifier d’“irritant” un mot de langue anglaise, pour nos compatriotes de langue anglaise, ça ne m’apparaissait pas correct », avait-il dit par la suite.