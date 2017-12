Le député Claude Surprenant réprimandé par l’Assemblée nationale

Dans un geste inédit, l’Assemblée nationale a réprimandé mercredi le député Claude Surprenant en raison de ses manquements éthiques.

Les élus du Parlement ont ainsi suivi la recommandation du commissaire à l’éthique, qui a blâmé le député de Groulx parce qu’il aurait permis ou toléré que des activités partisanes de son personnel soient financées par des fonds publics.

Les ex-collègues caquistes de Claude Surprenant se sont levés au Salon bleu pour marquer leur appui au rapport du commissaire. Leurs confrères libéraux et péquistes en ont fait autant. Les députés indépendants Gaétan Lelièvre et Martine Ouellet, de même que les députés solidaires Amir Khadir, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, se sont abstenus de voter.

Des fonds publics pour du travail partisan

Dans un rapport déposé vendredi, le commissaire à l’éthique a reproché à Claude Surprenant d’avoir utilisé des fonds publics pour payer des employés qui faisaient du travail partisan pour lui, entre 2014 et 2016, pendant qu’il était député de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le rapport a aussi relaté que le député a tenté « d’induire le commissaire en erreur » sur des questions de remboursement de dépenses, et conclut que l’élu a contrevenu au Code d’éthique des élus en confiant des contrats à sa conjointe.

« Je réitère que j’étais de bonne foi dans tous les gestes que j’ai posés », s’est défendu Claude Surprenant mardi. « Avoir eu à expliquer à tout un chacun l’arnaque subie et ses conséquences au cours des 10 derniers mois a été toute une sentence pour moi », a-t-il ajouté dans une déclaration faite en Chambre. Le député de Groulx a été exclu du caucus de la CAQ en janvier.

La CAQ impliquée

Devant ses collègues parlementaires, Claude Surprenant a rappelé que la CAQ avait validé l’embauche, à son bureau de circonscription, du président de l’aile jeunesse du parti. Comme l’a noté le commissaire à l’éthique dans son rapport, la Commission de la relève de la CAQ avait auparavant modifié son règlement interne afin de permettre à son président d’occuper des fonctions rémunérées par des fonds publics.

Dans une déclaration qui a essentiellement écorché son personnel politique, Claude Surprenant a aussi déclaré que son attachée politique Lucie Nadeau avait approuvé l’octroi d’un contrat à sa conjointe. « Elle m’est revenue en me disant que c’était OK puisqu’elle était architecte », a-t-il déclaré.

QS et les indépendants s’abstiennent

Dans un point de presse organisé après le vote, Amir Khadir a déclaré que les membres de son parti se sont abstenus de voter pour ne pas participer à la « mascarade » que représentait selon lui la réprimande — la première à être imposée depuis la création du poste de commissaire à l’éthique, en 2011. « Condamn[er] à l’unanimité alors qu’on ne l’a jamais fait pour personne d’autre, c’est tellement profondément inéquitable que ça relève de l’injustice, et on ne voulait pas participer à ça », a-t-il déclaré, en reconnaissant néanmoins que Claude Surprenant a « manqué de jugement » et a « contrevenu aux règles ».

Jacques Saint-Laurent était commissaire à l’éthique depuis 2011. Il a été remplacé par Ariane Mignolet le 18 mai. Son mandat l’avait jusqu’ici amené à formuler diverses critiques, mais aucun blâme.

Au début du mois, il a conclu que des employés du Parti québécois (PQ) ont effectué du travail partisan tout en étant payés par des fonds publics. Il a cependant refusé de les blâmer, en prétextant avoir besoin davantage de précisions sur la définition de leurs tâches.

En juin 2016, il n’a pas non plus recommandé de sanction contre l’ex-député libéral Sam Hamad, et ce, bien qu’il ait noté l’absence de pièces justificatives dans une subvention qu’il avait allouée à l’entreprise Premier Tech, qui est notamment dirigée par le collecteur de fonds libéral Marc-Yvan Côté.

En février 2015, Jacques Saint-Laurent s’était aussi abstenu d’adresser un blâme au libéral Yves Bolduc. Il avait cependant reconnu que l’ex-ministre de l’Éducation avait contrevenu au code de déontologie des élus en votant contre une motion qui réclamait le remboursement de la totalité de la prime de 215 000 $ qu’il avait touchée pour prendre 1500 nouveaux patients en charge.

Dans un précédent rapport, en 2014, le commissaire avait jugé que le député péquiste Pierre Karl Péladeau avait « agi de bonne foi » en intervenant dans le dossier de la vente d’une entreprise reliée à Québecor auprès du ministre de l’Économie Jacques Daoust. Il n’avait recommandé aucune sanction à son égard. M. Saint-Laurent avait en outre refusé d’enquêter sur la libérale Nathalie Normandeau, critiquée pour avoir accepté un poste de conseillère dans une municipalité après avoir dirigé le ministère des Affaires municipales.

La clémence du commissaire Saint-Laurent a été critiquée par le professeur Luc Bégin de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, en septembre 2016. « On a été dans des situations où les affirmations du commissaire étaient suffisamment claires pour qu’il y ait sanction. Il ne sert pas adéquatement la fonction qu’il occupe et contribue à susciter une interrogation quant à la valeur de l’exercice, quant à l’existence même, de cette institution », avait-il alors déclaré.

— Avec Dave Noël