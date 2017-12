Fusion QS-ON: les délégués solidaires donnent le feu vert

La fusion entre Québec solidaire et Option nationale peut s’opérer, ont tranché les délégués de QS au terme d’un débat tenu à huis clos samedi avant-midi. Gabriel Nadeau-Dubois ― qui a fait la promotion d’une « union » QS-ON dès sa première sortie médiatique comme candidat au poste de co-porte-parole le 9 mars dernier ―, remporte son pari.

Une nette majorité des quelque 550 délégués rassemblés ce week-end en congrès ont approuvé l’entente de principe intervenue il y a deux mois entre le chef d’ON, Sol Zanetti, et lui.

Après s’y être toujours refusé, QS s’engage désormais à mettre sur pied une assemblée constituante dite « fermée », c’est-à-dire qui aboutira nécessairement avec la rédaction d’une Constitution d’un État québécois souverain, au lendemain d’une victoire électorale. Il s’agissait d’une condition sine qua non posée par Option nationale. « Aujourd’hui, en congrès, [les membres de QS] disent : “Oui à cette modification à notre programme. Si c’est le compromis qu’il faut faire pour permettre un rassemblement des forces progressistes indépendantistes, nous sommes prêts à le faire” », a fait valoir M. Nadeau-Dubois, après l’annonce du résultat du vote.



La fusion entre Québec solidaire et Option nationale, ce n’est pas seulement une question de mathématique électorale. Ce n’est pas seulement une question d’additionner des votes ou d’échanger des comtés. Il y a ici une dynamique [de rassemblement] qui se crée. Il y a ici un mouvement qui se crée. Gabriel Nadeau-Dubois

Le député de Gouin appelle les membres d’ON à prendre part, de pair avec leurs confrères et consœurs de QS, à « la création d’une réelle alternative [qui plus est] crédible et rassembleuse comme il ne s’en est pas vue au Québec depuis longtemps ». « On vous attend les bras grand ouverts pour construire ensemble le Québec », a-t-il lancé durant une conférence de presse transmise en direct sur la page Facebook de QS.

Ce sont les délégués d’ON qui auront le dernier mot. En effet, ils se prononceront sur la dissolution de leur formation politique au sein de QS lors d’un congrès extraordinaire, le 10 décembre prochain à Sainte-Foy.

Chers amis d'Option nationale. Cette fin de semaine, les membres de Québec solidaire ont pris un engagement historique. Ils vous ont réservé, à forte majorité, un accueil des plus chaleureux. Nous avons maintenant une démarche claire pour arriver à notre objectif commun #polqc — Gabriel NadeauDubois (@GNadeauDubois) 2 décembre 2017

L’issue du vote apparaît plus incertaine dans les rangs du parti créé il y a six ans par l’ex-député péquiste Jean-Martin Aussant : les partisans et les opposants à la fusion se livrant une rude bataille.

Le chef d’ON, Sol Zanetti, invite les membres de son parti politique à approuver à leur tour le projet de fusion, y voyant une « occasion historique » à ne pas manquer. « Les solidaires ont fait le choix d’aller vers une démarche d’accès à l’indépendance qui est claire et assumée comme celle d’option nationale », a-t-il souligné en marge du congrès de QS. M. Zanetti est l’un des quelque 200 observateurs invités à Longueuil ce week-end. Contrairement aux journalistes, il a pu assister au débat des militants solidaires précédant le vote sur le projet de fusion.

Les solidaires ont aussi donné le feu vert à l’état-major de leur formation politique pour participer à de nouvelles discussions, sous l’égide des Organisations unies pour l’indépendance (OUI Québec), sur une « feuille de route » d’accession à l’indépendance commune aux quatre principaux partis politiques indépendantistes (PQ, QS, ON et Bloc québécois).

Préparation électorale



Sur fond de sondage « décevant », les délégués de QS préparent leur plateforme en vue de la prochaine campagne électorale.

L’appui de QS s’effrite légèrement. Le parti politique recueille 11 % des intentions de vote, soit quatre points de moins qu’en juin dernier (15 %). La Coalition avenir Québec a quant à elle le vent en poupe. Le parti de François Legault se voit crédité de 36 % des intentions de vote, selon le dernier coup de sonde de Léger. Il s’agit de deux points de plus qu’en octobre.



La CAQ carbure au « désespoir » d’une franche de l’électorat québécois de voir le Parti libéral du Québec (32 % des intentions de vote) être réélu le 1er octobre prochain, estime non sans inquiétude M. Nadeau-Dubois. « Beaucoup de gens veulent du changement, c’est clair. Il y a beaucoup de gens qui sont même désespérés [tellement] ils veulent du changement. Je pense que c’est ce désespoir qui actuellement nourrit la CAQ. Sauf que le désespoir en politique, comme dans la vie de tous les jours, ça ne fait pas toujours prendre de bonnes décisions », a-t-il affirmé à la presse.

Il s’agit d’un effet pervers du mode de scrutin actuel dans lequel « celui qui projette l’idée qu’il est capable de battre le pouvoir en place recueille une bonne partie du vote de contestation », a fait remarquer le député de Mercier, Amir Khadir.

D'autres détails suivront…