Gabriel Nadeau-Dubois subira ce week-end un premier test important depuis son arrivée retentissante à Québec solidaire au printemps dernier.

Quelque 550 délégués se prononceront samedi sur l’entente de principe de fusion entre Option nationale et Québec solidaire conclue entre Sol Zanetti (ON) et lui. « Est-ce qu’il y aura des déchirements ? Je ne crois pas », a dit la co-porte-parole de QS Manon Massé, avant le coup d’envoi du 13e congrès de QS vendredi soir à Longueuil. « [Mais] que ce soit d’un bord ou de l’autre, il y aura certainement des déceptions. Mais c’est ça, la démocratie : des débats et ensuite la décision », a-t-elle ajouté.

L’entente intervenue entre Gabriel Nadeau-Dubois (QS) et Sol Zanetti (ON) en octobre dernier stipule notamment que QS s’engagera à mettre sur pied une assemblée constituante dite « fermée », c’est-à-dire qui aboutira nécessairement avec la rédaction de la Constitution d’un État québécois souverain. Les membres de QS se sont toujours refusés à modifier leur programme en ce sens, y compris au printemps dernier lorsqu’ils ont rejeté la « feuille de route » d’accession à l’indépendance adoptée par les quatre principaux partis politiques indépendantistes (PQ, QS, ON et Bloc québécois).

« Les gens vont quand même pouvoir influencer le sens que la Constitution va prendre, même si au bout du compte ils disent : “Bien, non, on ne votera pas pour l’indépendance” », a soutenu le militant de longue date à QS François Saillant. Il se dit favorable au projet de fusion QS-ON, y voyant une occasion à ne pas manquer pour les « indépendantistes progressistes ».

En revanche, le comité de coordination de QS dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri–Sainte-Anne refuse de voir l’assemblée constituante « ligotée à l’indépendance ». « L’entente QS-ON qui nous est proposée va d’une part cannibaliser le PQ à la recherche de votants indépendantistes et, d’autre part, éloigner de QS les immigrants et les indécis, laissant ces derniers aux libéraux et à la CAQ », appréhende-t-il.

Des délégués ont cherché vendredi soir à modifier les règles afin que le projet de fusion QS-ON se concrétise seulement si au moins deux tiers des délégués votent en faveur, mais en vain. La majorité simple prévaudra. « Si c’est bon pour un pays, je pense que c’est bon pour une fusion », a fait valoir un militant.

D’autres délégués promettent de revenir à la charge samedi en demandant de soumettre l’entente non pas à un seul vote, mais bien à une quinzaine.

Débat à huis clos

Le débat sur la fusion QS-ON se tiendra samedi à huis clos, contrairement à celui sur la négociation d’alliances stratégiques avec le Parti québécois, qui avait soulevé les passions en mai dernier. Les médias seront gardés à distance du Théâtre de la Ville afin que les délégués puissent s’exprimer librement sans crainte de voir par la suite leurs détracteurs les prendre à partie sur les réseaux sociaux, explique l’état-major de QS. « Ce sont des débats qui ne sont pas toujours faciles. [Aussi] on est rendu à une époque de notre existence, de notre croissance où il y a des éléments [stratégiques] qu’on veut préserver entre nous. […] On grandit. On apprend », a affirmé la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques dans une mêlée de presse. « La transparence, ce n’est pas ce qui manque à Québec solidaire. Mais en même temps, on n’est pas fous : après cela, ça sert les autres. »

Meilleur premier ministre

Les Montréalais préfèrent Gabriel Nadeau-Dubois ou encore Manon Massé au chef péquiste, Jean-François Lisée, pour occuper le poste de premier ministre du Québec, selon un coup de sonde effectué par Léger.

Cela dit, à peine un électeur montréalais sur dix croit que l’un ou l’autre des co-porte-parole de QS ferait le « meilleur premier ministre ». C’est toutefois plus que l’appui dont bénéficie M. Lisée dans la métropole (8 %). Le libéral Philippe Couillard et le caquiste François Legault sont considérés par les Montréalais comme les meilleurs candidats en lice pour le poste (21 % d’appuis chacun).

Les délégués de QS décideront seulement au printemps prochain qui assumera les responsabilités de chef de gouvernement si la formation politique remporte les prochaines élections générales. Il s’agit d’un scénario hautement improbable à l’heure actuelle. En effet, le parti politique recueille 11 % des intentions de vote, soit quatre points de moins qu’en juin dernier (15 %).