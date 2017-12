La Cour supérieure suspend l’article controversé de la loi sur la neutralité religieuse

La nouvelle loi sur la neutralité religieuse de l’État connaît un premier revers en Cour. Le juge Babak Barin a ordonné vendredi le sursis de l’article 10 de la pièce législative, qui stipule que la prestation et la réception de services publics doivent se faire « à visage découvert » au Québec.



Le magistrat a conclu que la période de flottement entourant la gestion des accommodements religieux rend cet article central de la loi inapplicable dans l’immédiat.



Dans l’espoir de fournir des « lignes directrices claires » à ceux qui devront appliquer la nouvelle loi, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée a repoussé la date d’application de toutes les dispositions de la loi qui portent sur les demandes d’accommodements, dont l’article 11. Ces dispositions entreront en vigueur « d’ici le 1er juillet ».



Or, « il n’y a pas d’urgence à appliquer le projet de loi 62 sans qu’il n’entre pleinement en vigueur, avec ses dispositions sur les accommodements », a statué le juge Barin, dans un jugement rendu en anglais. « La loi est en préparation depuis au moins le mois de juin 2015. […] Pourquoi accorder force de loi à une loi qui demeure incomplète d’ici le 1er juillet 2018 ? »



Selon lui, « il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’une loi sur la neutralité de l’État promulguée par le gouvernement s’applique entièrement, surtout lorsque cette loi est en préparation depuis un certain temps ».



L’empressement des libéraux remis en question



À plusieurs reprises, le juge remet en question l’empressement du gouvernement Couillard à appliquer la loi sur la neutralité religieuse. « Si le législateur estime que les accommodements sont nécessaires à l’application de la loi, alors le législateur doit s’assurer que ces accommodements et les lignes directrices les accompagnant sont à la portée du public au même moment », a-t-il écrit.



À son avis, la non-application des mesures sur les accommodements raisonnables apporte « assez d’ambiguïté pour que la loi crée de la confusion chez ceux qui doivent l’appliquer et dans le public en général ».



En Cour, le procureur général a fait valoir que les dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne étaient suffisantes pour assurer la bonne gestion des demandes d’accommodements qui seront faites d’ici à ce que la loi entre pleinement en vigueur. Le juge Barin a réfuté cette prétention. « Si les dispositions de la Charte des droits et libertés en matière d’accommodements sont suffisantes pour répondre aux situations ou aux questions soulevées par l’article 10, alors pourquoi adopter l’article 11 ? », a-t-il demandé.



La ministre Vallée a dit avoir l’intention de « prendre connaissance du jugement ». « Puisque nous sommes dans le délai d’appel, nous ne commenterons pas davantage », a fait savoir son attachée de presse.