Le député Claude Surprenant blâmé par le commissaire à l’éthique

Le commissaire à l’éthique reproche à l’ex-député caquiste Claude Surprenant d’avoir « imprudemment manqué à ses obligations déontologiques » et recommande pour la toute première fois qu’une sanction soit imposée à un député de l’Assemblée nationale.

Le commissaire blâme le député parce qu’il a permis ou toléré que des activités partisanes de son personnel soient financées par des fonds publics. Il lui reproche aussi d’avoir tenté « d’induire le commissaire en erreur » sur des questions de remboursement de dépenses.

« Ce comportement n’est pas digne d’un député », a écrit Jacques Saint-Laurent dans un rapport daté du 30 novembre. Il recommande « qu’une réprimande soit imposée au député », qui siège désormais comme indépendant.

« Je ne suis pas en accord avec les perceptions sur lesquelles il s’est basé pour étoffer sa conclusion. J’ai des preuves pour démontrer toute mon intégrité », a réagi Claude Surprenant vendredi. « Et ce que je vais faire au Salon bleu, la semaine prochaine, c’est prendre la parole pour rétablir les choses. »

Le député de Groulx a été exclu de la Coalition avenir Québec (CAQ) en janvier, en raison des soupçons éthiques qui avaient alors commencé à le tourmenter.

Des dépenses partisanes payées par les fonds publics

Le commissaire reproche à Claude Surprenant d’avoir permis ou toléré que le président de la Commission de la relève de la CAQ (CRCAQ), Yann Gobeil-Nadon, effectue du travail qui était « substantiellement de nature partisane », tout en étant payé par l’Assemblée nationale. Jacques Saint-Laurent note au passage que la CRCAQ a modifié son règlement interne afin de permettre au président de son instance jeunesse d’occuper des fonctions rémunérées par des fonds publics. Cette modification a été « validée par la CAQ », selon Claude Surprenant.

Ce dernier a aussi toléré qu’un employé de son bureau de circonscription, Paulo Gervais, soit doublement rémunéré pour ses fonctions, a noté le commissaire. Le député, alors caquiste, a permis ou toléré une situation qui faisait en sorte que Paulo Gervais était payé par l’État pour effectuer du travail partisan.

Jacques Saint-Laurent a aussi conclu que Claude Surprenant a contrevenu au Code d’éthique des élus en confiant des contrats à sa conjointe. « Cela me convainc de la nécessité de rendre obligatoire la formation des députés en matière d’éthique et de déontologie », a-t-il souligné.

Un premier blâme

Jacques Saint-Laurent était commissaire à l’éthique depuis 2011. Il a été remplacé par Ariane Mignolet le 18 mai. Son mandat l’avait jusqu’ici amené à formuler diverses critiques, mais aucun blâme.

Au début du mois, il a conclu que des employés du Parti québécois (PQ) ont effectué du travail partisan tout en étant payés par des fonds publics. Il a cependant refusé de les blâmer, en prétextant avoir besoin davantage de précisions sur la définition de leurs tâches.

En juin 2016, il n’a pas non plus recommandé de sanction contre l’ex-député libéral Sam Hamad, et ce, bien qu’il ait noté l’absence de pièces justificatives dans une subvention qu’il avait allouée à l’entreprise Premier Tech, qui est notamment dirigée par le collecteur de fonds libéral Marc-Yvan Côté.

En février 2015, Jacques Saint-Laurent s’était aussi abstenu de blâmer le libéral Yves Bolduc. Il avait cependant reconnu que l’ex-ministre de l’Éducation avait contrevenu au code de déontologie des élus en votant contre une motion qui réclamait le remboursement de la totalité de la prime de 215 000 $ qu’il avait touchée pour prendre 1500 nouveaux patients en charge.

Dans un précédent rapport, en 2014, le commissaire avait jugé que le chef du PQ, Pierre Karl Péladeau, avait « agi de bonne foi » en intervenant dans le dossier de la vente d’une entreprise reliée à Québecor auprès du ministre de l’Économie Jacques Daoust. Il n’avait recommandé aucune sanction à son égard. M. Saint-Laurent avait en outre refusé d’enquêter sur la libérale Nathalie Normandeau critiquée pour avoir accepté un poste de conseillère dans une municipalité après avoir dirigé le ministère des Affaires municipales.

La clémence du commissaire Saint-Laurent a été critiquée par le professeur Luc Bégin, de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, en septembre 2016. « On a été dans des situations où les affirmations du commissaire étaient suffisamment claires pour qu’il y ait sanction. Il ne sert pas adéquatement la fonction qu’il occupe et contribue à susciter une interrogation quant à la valeur de l’exercice, même à l’existence, de cette institution », avait-il alors déclaré.